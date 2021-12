Edoardo Bennato/ La morte in un incidente della compagna Paola Ferri e la figlia Gaia

Edoardo Bennato sarà uno degli ospiti del programma Festa di Natale condotta da Mara Venier e in onda su Rai1 domenica in prima serata. L’artista napoletano è stato di recente ospite del programma “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone. Edoardo ha raccontato la sua infanzia vissuta a Napoli: “Vivere a Napoli è vivere in una città doppia con una grande nobiltà e il popolo. Il parlare forbito da un lato e il dialetto dall’altro. La mia carriera artistica è iniziata grazie a mia madre. Quando eravamo piccoli ha deciso che dovevamo imparare a suonare il violino e noi la mattina andavamo al mare e il pomeriggio studiavamo”. Edoardo ha collaborato con diversi artisti tra cui Pino Daniele: “Lui veniva spesso ai miei concerti quando non era famoso, voleva assimilare qualcosa della canzone popolare. L’ho ritrovato dopo anni disponibile, nonostante il successo, a suonare insieme a me un pezzo durante un concerto. Di fronte a me ho scoperto un ragazzo napoletano diventato un grande artista”. La vera sorpresa per Edoardo è stato il videosaluto del fratello Eugenio: “Questa è stata una vera sorpresa, anche perché di solito lui è scorbutico e schivo, ma quando c’è il fratello Eugenio è tenerissimo”.

EUGENIO ED EDOARDO BENNATO/ Sorpresa su Rai 1 dalla Svizzera: "Ti aspetto a Napoli!"

Edoardo Bennato l’amore per la figlia Gaia e il dolore per la morte della compagna Paola Ferri morta in un incidente

Edoardo Bennato ha perso la sua compagna Paola Ferri, dopo 5 giorni di coma. In seguito il cantautore patteggerà una pena di 8 mesi di reclusione per omicidio colposo. Ha una figlia, Gaia, che nel 2021 ha compiuto 16 anni. “Fa la scuola americana, conosce l’inglese come l’italiano, è una campionessa di nuoto sincronizzato. Brava anche con i programmi di montaggio e fa videoclip di musica da sola”. Ad ogni modo, la giovane Gaia sembra aver mostrato delle doti musicali non indifferenti ma pare che abbia altri progetti. Gaia vorrebbe diventare una biologa. “Meno male che c’è lei, quando sono giù di corda guardo i suoi filmati e mi tiro su di morale”. Queste le parole di Edoardo Bennato dichiarate nel corso di un’intervista a Domenica Live.

Edoardo Bennato/ "Covid? Lo vinceremo, ma in Italia c'è clima da caccia alle streghe”

Edoardo Bennato aveva parlato anche della madre che era preoccupata dalla sua carriera nella musica, preferendo per lui un lavoro più “sicuro”: “Mia madre aspettava che mi laureassi in architettura. Aveva preparato perfino il biglietto da visita. Poi non era soddisfatta, voleva che facessi pure l’esame di iscrizione all’albo. Una mattina è venuta a prendermi alle 7 del mattino perché io mi sveglio tardi. Poi, l’iscrizione l’ho fatta”.

LEGGI ANCHE:

Edoardo Bennato: "Morgan? Quello che capisce di più di musica"/ "Fare la vittima..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA