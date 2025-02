Edoardo Bennato Sono solo canzonette: anticipazioni del documentario sulla carriera del cantautore

Seconda stella a destra, questo è il cammino; diffidate da chi non è in grado di proseguire. Questa sera – 19 febbraio 2025 – imperdibile l’appuntamento con Edoardo Bennato Sono solo canzonette, uno splendido documentario che ripercorre e racconta la carriera dell’artista. Autore iconico, cantautore capace di raccontare quasi in maniera visionaria gli ostacoli e le sfide della vita. Da Napoli al mondo; la prima serata di Rai Uno parte dagli albori all’ombra del Vesuvio fino ai grandi successi di Edoardo Bennato capaci di superare anche i confini nazionali.

C’è tutto in Edoardo Bennato Sono solo canzonette; il documentario, come anticipato, mette in evidenza i tratti salienti della carriera del cantautore partendo dagli albori e mettendo l’accento sulle svolte professionali che hanno determinato la costruzione di una carriera immensa. Dal soggiorno a Londra all’incontro con Lucio Battisti; emblematico l’inizio del documentario che racconta un evento da record. Era il 1980, piena estate; Edoardo Bennato si esibisce in concerto allo stadio San Siro di Milano ed è il primo cantautore italiano ad attirare per l’occasione oltre 50mila spettatori.

Canzoni, concerti e collaborazioni; il racconto di un artista iconico nel documentario Edoardo Bennato Sono solo canzonette

Stando alle anticipazioni, Edoardo Bennato Sono solo canzonette metterà in evidenza clip inedite, racconti del dietro le quinte che passano in rassegna le fonti d’ispirazione, i concerti, i momenti privati. Insomma, un focus su ciò che ha reso e rende l’artista tra i più amati di sempre e tra i più incisivi dal punto di vista della caratura artistica. Grande attesa per l’utilizzo – come racconta La Gazzetta dello Sport – dell’intelligenza artificiale per ricostruire eventi e aneddoti del passato sprovvisti di una documentazione audio o video.

Da Jovanotti a Paolo Conte, passando per Max Pezzali e Mogol; alcuni dei volti che hanno incrociato il cammino di Edoardo Bennato e che offriranno il loro contributo con interviste esclusive per raccontare la vita del cantautore, la sua immensa arte appunto con gli occhi e le parole di chi ha condiviso con lui momenti iconici e indelebili. Un viaggio splendido quello che questa sera, 19 febbraio 2025, in compagnia del documentario Edoardo Bennato Sono solo canzonette.

Edoardo Bennato Sono solo canzonette, dove e quando vedere il documentario

Per chi non volesse perdersi nemmeno un secondo dello splendido viaggio de Edoardo Bennato Sono solo canzonette, ecco dove e quando seguire il documentario. Appuntamento a questa sera – 19 febbraio 2025 – su Rai Uno; disponibili come sempre anche i servizi streaming e on demand attraverso la piattaforma ufficiale RaiPlay.