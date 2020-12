Edoardo Bennato/ “Spero che la pandemia ci aiuti a riflettere e a capire che…”

Edoardo Bennato, tornato sulla scena musicale con il nuovo album “Non c’è” con otto brani inediti e 15 del passato, è uno dei tanti ospiti della puntata di Domenica Live in onda il 13 dicembre. Il cantautore napoletano, autore di tantissime canzoni di successo, nel salotto di Barbara D’Urso è pronto a ripercorrere la sua straordinaria carriera costellata da tantissimi brani che hanno fatto da colonna sonora a tante generazioni. Sempre pronto a rinnovarsi, nel nuovo album, Edoardo Bennato ha anche collaborato con altri artisti come Clementino, ma anche Morgan. Un modo per percorrere nuove strade musicali quello che Bennato ha scelto per conquistare, ancora una volta, il suo pubblico. “Mi sono reso conto come e quanto le cose nuove fossero in linea con quelle rivisitate, e che ci fosse un fil rouge che unisse tutte le canzoni; anche se originate in periodi molto diversi tra loro”, ha raccontato il cantautore in occasione della presentazione del nuovo album come si legge su TgCom24.

EDOARDO BENNATO, LE RIFLESSIONI SUL COVID

Edoardo Bennato, come tutti i suoi colleghi, è costretto a stare lontano dal palco non potendo ancora fare concerti. Nonostante il periodo difficile che il mondo dello spettacolo sta attraversando, Bennato ha scelto di regalare al pubblico il suo nuovo album “Non c’è”. Durante la presentazione del nuovo lavoro, il cantautore si è lasciato andare anche ad una riflessione sul covid. “Spero che la pandemia da covid ci insegni a riflettere anche se non mi piace parlarne. Spero che il covid ci aiuti a capire certi meccanismi che per indolenza, demagogie, ci rifiutiamo di comprendere. Ma sono anche convinto che la tecnologia ci aiuterà a sconfiggere qualunque tipo di infezione, come già in passato. Quello che dobbiamo sconfiggere, invece, sono le differenze tra la parte privilegiata e quella penalizzata del mondo: il divario economico e sociale è tale e tanto da creare problemi a tutta l’umanità”, ha detto come scrive TgCom24. Ai microfoni di Barbara D’Urso, dunque, inoltre, potrebbe anche ricordare Diego Armando Maradona a cui ha dedicato un omaggio sui suoi profili social.



