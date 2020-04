Edoardo Bennato/ Tour rinviato per il Coronavirus, ma l’artista non si ferma

Pubblicità

Edoardo Bennato è uno degli straordinari ospiti che calcherà il palco dello show di Massimo Ranieri dal titolo Stasera Sogna, trasmesso su Rai 1 sabato 25 aprile 2020. Le date del suo nuovo tour previste per aprile 2020, che lo avrebbe portato ad esibirsi a Napoli, Reggio Emilia, Sassari e Cagliari sono state rinviate a date da destinarsi. Restano tutt’ora confermate le altre date in programma tra ottobre e dicembre di quest’anno. Il 10 aprile, tramite un video pubblicato su FSNews, Bennato ha volute inviare un messaggio di speranza per in occasione dell’emergenza da Corona virus. Assieme a suo fratello Eugenio ha poi scritto un brano, definito come un vero e proprio inno alla resilienza in questo momento così difficili per tutti. La canzone si intitola La realtà non può essere questa. I fratelli Bennato hanno deciso di devolvere tutti i proventi legati al brano all’Ospedale Monaldi di Napoli.

Edoardo Bennato, non si ferma nonostante la quarantena

Ma l’attività di Edoardo Bennato in questo periodo di quarantena forzata non si è esaurito qui. Il cantautore e musicista napoletano si è infatti esibito online sui social con alcuni dei sui brani più celebri. L’artista partenopeo ha infatti partecipato ad un’iniziativa organizzata dall’Assessorato alla cultura del Comune di Napoli, che ha dato vita ad un lunga serie di concerti online gratuiti e fruibili da tutti. Bennato si è esibito via video, domenica 29 marzo. Il cantautore è stato poi ospite di una video intervista con Red Ronnie in cui ha parlato del delicato tema della solitudine, più che mai attuale in questo periodo di isolamento forzato. Edoardo Bennato è uno dei cantautori italiani più apprezzati nel nostro Paese ed il primo ad essersi esibito a San Siro d’avanti ad un pubblico di oltre 60mila spettatori. Alcuni nei suoi più grandi successi intramontabili sono Il gatto e la volpe, L’isola che non c’è, Un giorno credi e Le ragazze fanno grandi sogni.



