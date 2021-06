Edoardo Bennato, video La bella addormentata/ Il nuovo singolo è un omaggio a Bagnoli

Edoardo Bennato ha pubblicato il video del suo singolo ”La bella addormentata”. La nuova canzone dell’artista è dedicata al quartiere napoletano di Bagnoli, dove è nato e cresciuto e tuttora vive: ”E’ una canzone a cui tengo molto, è benaugurante. Bagnoli vista come la protagonista di una favola, come la favola de La bella addormentata che aspetta il bacio del principe per svegliarsi: addormentata di fronte al mare e solo un bacio la può svegliare”. Il brano è il terzo singolo estratto dall’album ”Non c’è”, nel quale si possono sentire le due anime rock del cantante napoletano. Contiene otto brani inediti alternati nella tracklist a dodici classici del repertorio di Bennato riarrangiati e rielaborati per l’occasione.

Il video di Edoardo Bennato

”La bella addormentata” è dunque un omaggio che Edoardo Bennato fa in musica ad uno di quei luoghi che aspetta da tempo un ”risveglio economico” che stenta ad arrivare. E’ anche un videoclip che vede la regia e il montaggio di Massimo Tassi, e il pontile di Bagnoli come location. Le immagini mostrano un paesaggio suburbano caratterizzato dalla ”stazione dell’acciaio, stazione abbandonata”, ovvero l’ex Ilva e poi ex Italsider, terra abbandonata e terra di nessuno che è in attesa di recupero e di riqualificazione.

