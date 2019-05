Edoardo Bennato/ Video, oggi un inedito Gatto e la Volpe (#TeamMorgan, The Voice)

Edoardo Bennato sarà uno degli special coach, di pregio, della semifinale di The Voice of Italy 2019. Morgan guiderà i finalisti del suo team affiancato da uno dei più bravi ed originali cantautori del panorama musicale italiano. Il cantautore stato protagonista di una puntata molto interessante di “Unici”, intitolata “Edoardo Bennato tra Rossini e rock’n’roll”, clicca qui per il video, andata in onda il 27 maggio su Rai 2. Da Rossini al rock and roll non a caso: Bennato vanta infatti una cultura musicale immensa. La puntata ha ripercorso tutta la carriera dell’eclettico cantautore napoletano, che nella sua carriera è passato dal blues, alla musica cantautorale, a quella leggera, sempre con estro, fantasia ed immensa passione. Nella sua vita ha incontrato e vissuto delle splendide amicizie con grandissimi personaggi, da Fabrizio De Andrè a Renzo Arbore, passando per grandi artisti internazionali quali Bo Diddley e B.B. King.

Edoardo Bennato, The Voice of Italy 2019: canzoni che ci accompagnano nella vita

Numerosi sono stati gli amici ed i colleghi di Edoardo Bennato, supercoach a The Voice, che hanno voluto rendergli omaggio raccontando aneddoti ed esperienze vissute insieme. Tutto il racconto ha avuto come sottofondo le splendide canzoni che hanno costellato la vita del cantautore e che fanno parte della memoria storica degli italiani come “Viva la mamma”, “Il gatto e la volpe”, “L’isola che non c’è”. Canzoni, quelle di Bennato, che risuonano nelle orecchie degli italiani come splendidi motivetti da cantare in compagnia, da ascoltare, da vivere. Le sue sonorità sono sempre in voga, in quanto intrise di cultura, di ritmo, di commistioni di generi diversi.

La scelta di Morgan

Morgan, culture di musica d’autore ha scelto di essere affiancato da Edoardo Bennato nella grande prova che attende i membri del suo team nella semifinale di The Voice of Italy. Sarà sicuramente un compagno di poltrona adatto a scegliere colui che dovrà essere la voce nuova del 2019, qualcuno che si renda davvero indimenticabile, dopo moltissimi volti e voci visti ed ascoltati nelle puntate precedenti. Bennato saprà cogliere la particolarità di ogni concorrente, saprà intuire chi di loro possa effettivamente dare nuovo slancio alla musica italiana. La carriera di Bennato è senza dubbio una garanzia sulla quale Morgan potrà fondare le sue scelte finale: i consigli verranno dati dalle persona ideale!



