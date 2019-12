Edoardo Brogi, vincitore Coca-Cola Future Legend/ “Orgoglioso della vittoria”

Chi è Edoardo Brogi

Edoardo Brogi, il vincitore della prima music battle in lattina “Coca Cola Future Legend” è tra i protagonisti del Capodanno in Musica, l’evento televisivo condotto da Federica Panicucci dalla bellissima Piazza Libertà di Bari e trasmesso in diretta martedì 31 dicembre 2019 su Canale 5. A soli 23 anni il giovanissimo cantante si è trovato a vincere il concorso “Final Future Legend by Coca-Cola”, l’evento che ha visto una serie di giovanissimi artisti proporsi nella prima music battle in lattina organizzata dalla Coca Cola. Il 23enne di Montespertoli è stato eletto vincitore durante la finalissima andata in scena a Milano. Il giovane Edoardo, membro della squadra pop guidata da Irama, ha superato le varie fasi del concorso convincendo da subito per la sua voce e la sua presenza sul palco. I suoi brani poi hanno catalizzato l’attenzione del grande pubblico e non solo, visto che ad oggi sono tra i brani più ascoltati su Spotify. Un successo annunciato per il giovanissimo cantante che con “Parlami”, “Non sei tu” e “Senza di te”, arrangiati con l’aiuto di Irama e del produttore Giulio Nenna, ha tutte le carte in regola per sfondare nel panorama musicale italiano.

Edoardo Brogi: “Felice di essere riuscito a comunicare le emozioni che vivo con la musica”

Poco prima della finale del Coca Cola Future Legend, Edoardo Brogi ha rilasciato una lunga intervista a TgCom raccontando la sua emozione poco prima della proclamazione del vincitore. “Essere la Final Future Legend by Coca-Cola mi riempie di orgoglio – ha detto Edoardo – Sono felice di essere riuscito a comunicare al pubblico le emozioni che vivo attraverso la musica. Questo è sempre stato il mio obiettivo principale e ringrazio Coca-Cola per avermi dato questa incredibile opportunità”. Un’opportunità che gli ha permesso non solo di vincere la prima prima music battle in lattina organizzata dalla Coca Cola, ma anche di farsi conoscere dal grande pubblico realizzando così il grande sogno di una vita: cantare. Parlando dell’esperienza del Coca Cola Future Legend che l’ha visto lavorare a stretto contatto con Irama che sul giovane talento ha detto: “abbiamo lavorato con determinazione partendo da zero. Il merito non è solo mio e di Edoardo ma anche di tutto il mio team artistico. Sono molto orgoglioso della vittoria, Edoardo è cresciuto nel corso di questa esperienza con Coca-Cola e sono sicuro che ora è pronto per il grande pubblico”.

