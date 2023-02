Edoardo Casella è ‘Scucugnù’, l’ex fidanzato di Ginevra Lamborghini?/ “Ora è finita”: c’entra Antonino?

Ginevra Lamborghini e l’ex fidanzato: un mistero durato mesi

Ginevra Lamborghini ha ritrovato Antonino Spinalbese pochi giorni fa, nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. I due, in fondo, non hanno mai smesso di volersi bene e fuori da Cinecittà sono numerosissimi i fan dei ‘Gintonic’ che sperano in una possibile relazione. Tuttavia, negli ultimi mesi, ha tenuto banco una questione irrisolta e legata alla sfera sentimentale dell’ex Vippona: la Lamborghini era fidanzata fuori dalla Casa, mentre faceva il suo percorso nel reality?

Di settimana in settimana si era infittito il mistero attorno al presunto fidanzato di Ginevra, del quale, dalle poche notizie trapelate dal web, si sarebbe scoperta l’identità. Lui sarebbe Edoardo Casella, un consulente di marketing di Bologna, Co-fondatore di un marchio di biancheria intima e beachwear per uomo. Lo scorso dicembre, quando l’ex concorrente aveva fatto rientro nella Casa seppur per poco, era emerso che fuori era ancora in corso un intreccio sentimentale. “A noi ieri sera lei ha detto che quella roba che ha fuori ce l’ha ancora” aveva rivelato Attilio Romita ad alcuni coinquilini, tra cui lo stesso Antonino, che aveva confermato rivelando che proprio questa presunta liaison poteva costituire un freno alla sua conoscenza con Ginevra.

Ginevra Lamborghini single: addio all’ex Edoardo per dare spazio ad Antonino Spinalbese

Sempre lo scorso dicembre, anche Alfonso Signorini aveva cercato di carpire qualche informazione in più sul presunto misterioso fidanzato di Ginevra Lamborghini. In puntata, infatti, le aveva chiesto se avrebbe festeggiato il Natale con il suo amore, domanda di fronte alla quale l’ex concorrente aveva risposto in maniera piuttosto vaga ed imbarazzata. Un gossip che, settimana dopo settimana, è cresciuto sempre più sino alla fatidica rivelazione della scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2022.

Lo scorso giovedì sera, infatti, Ginevra ha avuto un dolcissimo incontro nel cortiletto della Casa con Antonino Spinalbese, eliminato al televoto. In quell’occasione la coppia è uscita insieme, con una sorpresa svelata da Signorini: la Lamborghini è ora single. L’ex Vippona ha dunque detto addio all’ex fidanzato ed è ora pronta ad approfondire la conoscenza con Antonino, lontano dalle telecamere. Il lungo ed appassionato bacio che la coppia si è scambiata in studio testimonia la grande complicità che li unisce, e che sta facendo sognare tutti i loro fan.











