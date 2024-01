Edoardo, chi è il fidanzato di Anita Olivieri/ “Amore nato a scuola. Nel 2021 ci siamo lasciati, poi…”

Anita Olivieri parla del fidanzato Edoardo al Grande Fratello 2023: “Quando e dove ci siamo conosciuti”

Anita Olivieri ha finalmente rotto il silenzio sul suo fidanzato Edoardo al Grande Fratello 2023. Ne ha parlato in diretta, di fronte alle domande curiose di Alfonso Signorini. “Com’è nata la vostra storia?” ha infatti chiesto il conduttore.

GRANDE FRATELLO 2023, 31A PUNTATA/ Eliminato e diretto: Beatrice, Sergio e Federico in nomination

Anita si è allora dilettata nel racconto di questo suo grande amore: “Noi ci siamo conosciuti alle medie, lui era in una classe più grande della mia.” E ancora: “Io mi sono innamorata subito di lui. Lui lo ha scoperto dopo, in classe mi prendevano anche un po’ in giro… Poi lui è andato a liceo. Io una sera ho fatto la mia prima e ultima preghiera credo, ovvero quella di avere il primo bacio da lui. In quel momento stesso lui mi invia un messaggio… è stata una cosa assurda! Da lì ci siamo iniziati a scrivere, poi ci siamo pian piano fidanzati e siamo stati insieme 10 anni”.

Stefano Miele, regolamento infranto al Grande Fratello 2023/ Provvedimento in diretta: cos'è successo

Anita Olivieri: “Ecco come stanno oggi le cose con Edoardo”

Un fidanzamento che non è però stato tutto rosa e fiori: “Sono stati anni complicati, dai 13 ai 23, anni in cui formi la tua testa, la tua idea di amore.” ha spiegato Anita. E ha aggiunto: “Poi ci siamo lasciati definitivamente nel 2021. Per due anni non ci siamo più parlati, spesso non mi sono sentita amata come dovevo, ci sono state delle mancanze da parte sua grandi. Poi ho avuto una storia importante di quasi 1 anno. Edoardo aveva bisogno di crescere, di vivere anche altri rapporti.” E oggi com’è il loro rapporto? “Io sono entrata qui con la testa occupata, perché avremmo voluto riprovare, ma dopo 4 mesi la mia testa è ancora lì. Voglio risolvere questa cosa.” ha spiegato la gieffina.











© RIPRODUZIONE RISERVATA