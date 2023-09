Edoardo, chi è l’ex fidanzato di Anita Olivieri, Grande Fratello 2023/ “Vedersi 2 ore a settimana non basta”

Edoardo, chi è l’ex fidanzato di Anita Olivieri del Grande Fratello 2023

Anita Olivieri è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello 2023 che sta scatenando maggiormente la curiosità del pubblico. Anita si è presentata al pubblico come single, ma poche ore dopo il suo ingresso nella casa, sono spuntate segnalazioni sulla presenza di un presunto fidanzato. Tuttavia, a fare chiarezza sulla propria vita sentimentale, è stata la stessa Angelica che ha ribadito di essere single e di avere un rapporto particolare con l’ex fidanzato, Edoardo. Nel tugurio, Giuseppe ha parlato della fine della sua storia d’amore causata dal poco tempo trascorso insieme. L’argomento ha così portato Anita a svelarsi raccontando di aver avuto una relazione particolare con l’ex fidanzato.

Grande fratello, chi vince al televoto della 2a puntata? / I risultati del pronostico

Nonostante il sentimento e la voglia di stare insieme al punto da averci riprovato, Anita è giunta ad una conclusione. La Olivieri, infatti, ha spiegato che per avere una relazione, è fondamentale coltivarla e vedersi due ore a settimana non è assolutamente sufficiente.

Le parole di Anita Olivieri sull’ex fidanzato Edoardo

“Il rapporto va coltivato. Stare insieme vuol dire stare del tempo insieme. Se ti vedo due ore a settimana, non basta” afferma Anita Olivieri lamentando, così, la mancanza di un rapporto continuativo a causa del lavoro dell’ex fidanzato. Lorenzo, sposato ma anche titolare di un’azienda, le fa così notare che le responsabilità possono portare ad un allontanamento. “Non è che io non avessi degli obiettivi” spiega Anita che doveva gestire anche lei il suo lavoro.

Giuseppe Garibaldi sbotta di notte al Grande Fratello 2023: "Mannaggia la putt*na“/ Poi chiede scusa e...

Anno dopo anno, la relazione tra Anita ed Edoardo è cambiata. Sono cambiati gli obiettivi, i desideri e i sogni portando, così, ad un rapporto molto altalenante fino a poco prima che entrasse nella casa. La permanenza nel bunker di Cinecittà permetterà ad Anita di fare chiarezza sui propri sentimenti?

LEGGI ANCHE:

Grecia Colmenares isolata dal gruppo al Grande Fratello 2023?/ Anita "È fuori dal coro, non è totalmente lei"

© RIPRODUZIONE RISERVATA