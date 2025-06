Chi era Edoardo, il padre di Cristina Plevani morto quando lei era molto giovane: l'uomo finì in carcere in seguito ad una sparatoria. Il racconto

Cristina Plevani è rimasta orfana giovanissima. Era il 1994 quando suo padre Edoardo moriva e, solo poco tempo dopo, l’oggi naufraga dell’Isola dei Famosi 2025 ha perso anche la sua mamma. Ma cosa è accaduto ai suoi genitori e perché la storia del suo papà è particolarmente drammatica? Cristina Plevani ha ripercorso recentemente le vicende difficili vissute da suo padre Edoardo. Aveva solo 11 anni quando il suo papà venne ferito nel corso di una sparatoria, poi, cinque anni dopo, l’uomo sarà arrestato e portato in prigione, dove rimarrà per circa due anni.

Nel corso della sua recente intervista a Verissimo, Plevani ha ammesso di aver sempre creduto all’innocenza di suo padre, escludendo la possibilità che potesse far effettivamente parte del mondo criminale. “In casa non ho mai visto né sentito nulla.”, ha spiegato l’ex gieffina, pur ammettendo che, nella crescita, ha poi iniziato ad avere dei dubbi sul lavoro di suo padre. “Se ha sbagliato, ha pagato”, ha quindi ammesso sulla vicenda.

Edoardo Plevani, com’è morto il padre di Cristina Plevani, poi rimasta orfana di entrambi i genitori

Nel 1994, anni dopo la sua scarcerazione, Edoardo Plevani è però rimasto vittima di un incidente, lasciando la sua famiglia. Poco tempo dopo, Cristina ha dovuto affrontare un altro dramma: sua mamma ha scoperto di avere un tumore e poco tempo dopo è morta. L’ex gieffina ha così perso entrambi i genitori a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro. Una situazione che l’ha segnata profondamente, seppur è riuscita ad imparare ad andare avanti con le sue sole forze. Eppure, proprio nel corso della sua avventura all’Isola dei Famosi, Plevani non ha fatto mistero di avere forti difficoltà a gestire i sentimenti profondi, motivo per il quale preferisce non abbandonarsi a questi, evitando i legami importanti.

