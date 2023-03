Edoardo, colazione a letto per Antonella/ “Perchè non sei sempre così dolce?”

Edoardo e il romantico gesto ad Antonella per la Festa della donna

Nonostante i numerosi scontri degli ultimi periodi, Edoardo Donnamaria ha deciso di fare un gesto romantico per Antonella Fiordelisi. In occasione della Festa della donna, il volto di Forum ha preparato la colazione e l’ha portata a letto per la schermidora.

Donnamaria contro il Grande Fratello Vip/ "Il confessionale di Daniele non mostrato…"

Sorpresa piacevolmente da questo gesto, Antonella ha dichiarato: “Perchè non sei sempre così dolce?“. Edoardo, ancora intorpidito dal sonno, risponde: “Perchè io non sono così, non sono dolce“. La schermidora replica immediatamente: “Quindi si dolce solo per la Festa della donna, peccato“. Insomma, nonostante il gesto carino la coppia più discussa del Grande Fratello Vip 2022 non smette di punzecchiarsi. Che questo sia un riavvicinamento definitivo per i ‘Donnalisi’? Per vedere la clip ufficiale clicca qui.

Oriana Marzoli confessione ad Antonella Fiordelisi/ "Nikita non è una vera amica"

Edoardo Donnamaria: “Antonella? Mi vuole punire”

Dopo giorni di distacco a causa del gesto di Edoardo a Nicole Murgia, il volto di Forum e Antonella Fiordelisi si sono riavvicinati. In puntata, lo speaker ha spiegato i motivi per cui la schermidora si è distaccata da lui: “Antonella fa finta di non volermi baciare, mi vuole punire. Sono d’accordo però con l’andarci piano“.

Di contro la Fiordelisi ha spiegato di non voler dormire con lui ancora perchè non si fida come prima. Ci vorrà tempo prima che torni la stessa con Edoardo, il quale è consapevole di dover riconquistare la sua fidanzata. Secondo Nikita Pelizon, invece, il problema di base della coppia è incentrato sulla comunicazione: “C’è tantissima attrazione fisica, non si riescono a mollare per più di tot giorni ma ci sono dei disagi a livello comunicativo. Quando si confrontano succede un macello“.

Edoardo Donnamaria bacia Antonella "La più bella del mondo"/ I social: "Falsi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA