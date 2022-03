Edoardo, come è morto il fratello di Emanuel Caserio/ A 10 anni per un tumore ai reni

Edoardo, fratello di Emanuel Caserio, morto a 10 anni

L’attore Emanuel Caserio, classe 1990, è noto per interpretare Salvatore Amato nella soap opera di Rai 1 “Il Paradiso delle Signore”. Nato e cresciuto a Latina da papà carrozziere e mamma casalinga, la sua adolescenza è stata segnata dalla tragica morte del fratello minore Edoardo, stroncato a soli 10 anni da un tumore ai reni. Emanuel, che all’epoca aveva 16 anni, ha ricordato il fratellino nel salotto di Serena Bortone: “Era un piccolo genietto, creava delle cose fantastiche”. Il piccolo Edoardo ha cominciato a sentire un dolore all’altezza dei reni quando aveva nove anni. I medici hanno prontamente scoperto il tumore: il rene è stato asportato e sono iniziati i cicli di chemioterapia e radioterapia. “Alcuni mesi dopo, durante un controllo, hanno scoperto che il cancro c’era ancora, che aveva colpito le ossa e che non c’era più nulla da fare per Edoardo”, ha raccontato Emanuel sulle pagine del settimanale “DiPiù”.

RAFFAELLA CARRÀ "MADRE ADOTTIVA" DI BARBARA BONCOMPAGNI/ "Sempre presente per me"

Emanuel Caserio: la malattia e il dolore per la morte del fratello

Emanuel Caserio, che all’epoca della morte del fratello Edoardo era un ragazzino, ha ricordi offuscati di quel periodo, ma il dolore è rimasto: “Io ho vissuto la malattia perché dormiva proprio accanto a me, vedevo proprio come nel periodo della chemio lui perdeva i capelli tutti giorni. Lì si è rotto qualcosa in me ma anche nei miei genitori. È un dolore che non si merita nessuno”, ha confessato a “Oggi è un altro giorno”. Al fratellino scomparso, l’attore ha dedicato il progetto de “Il Paradiso delle Signore”, iniziato nel 2018: “Quando ho ricevuto la chiamata ho guardato su e ho detto grazie. La sera prima gli avevo chiesto un aiuto perché avrebbe fatto piacere ai nostri genitori, avrebbe portato una ventata d’aria fresca in casa e alla fine è andata così”.

BARBARA BONCOMPAGNI, CHI ERA LA MAMMA SVEDESE/ "Matrimonio finì male perchè..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuel Caserio (@emanuelcaserio)

LEGGI ANCHE:

Barbara Boncompagni: marito e figli Mattia e Brando/ Fra Playstation e Nutella...

© RIPRODUZIONE RISERVATA