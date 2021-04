Edoardo De Angelis, marito Pina Turco/ Lei: “È stata la primavera nella mia vita”

Edoardo De Angelis e Pina Turco sono sposati dal 2017. Il regista e l’attrice che oggi è tra gli ospiti della nuova puntata di “Oggi è un altro giorno”, il programma condotto da Serena Bortone per presentare la fiction “La fuggitiva” in cui recita accanto a Vittoria Puccini, si sono sposati nel 2017 a Castel Volturno come potete vedere dalla foto qui in alto pubblicata da Edoardo De Angelis sul proprio profilo Instagram. La coppia, oltre che con i fiori d’arancio, ha coronato l’amore anche con la nascita di un figlio. Schivi e riservati, parlano poco della propria vita privata. Tuttavia, in una vecchia intervista, come si legge su Urban Post, Edoardo De Angelis, parlando dell’incontro con Pina Turco, ha dichiarato: «Ha presente quando fuori è inverno, c’è il gelo, gli alberi sono rinsecchiti e poi arriva la primavera e tutto prende colore? Ecco Pina, per me, nella mia vita, è stata la primavera».

EDOARDO DE ANGELIS E PINA TURCO: L’AMORE PER IL CINEMA

Edoardo De Angelis e Pina Turco condividono l’amore per il cinema. Il regista e l’attrice hanno lavorato insieme nel film “Il vizio della speranza” diretto da De Angelis in cui Pina Turco è la protagonista. In un’intervista rilasciata nel 2018 ai microfoni di Amica, Pina Turco, rispondendo alla giornalista che le chiedeva cosa vorrebbe chiedere al marito, rispondeva: “Ho deciso di fare l’attrice per andare a Montecarlo, Portofino… Ma lui ambienta tutti i suoi film a Castel Volturno. Mi piacerebbe trasferirmi in qualche bella location…“. Scherzando, poi, aggiungeva: “Vorrei essere trattata un po’ meglio sul set, visto che mi ha dato begli scappellotti! Devo lavorare prima su questo fronte… Poi penseremo alle belle location…”.

