Edoardo Dionea Cicconi, compagno di Baby K: chi è? Artista visionario, ha fondato un collettivo artistico: ha cominciato la sua carriera nel 2011

Edoardo Dionea Cicconi, il fidanzato di Baby K: sognano una famiglia

Nella vita di Baby K da diversi anni c’è lo stesso uomo, un compagno attento, presente e premuroso, ma allo stesso tempo un artista visionario. Si chiama Edoardo Dionea Cicconi il fidanzato di Baby K, l’uomo che condivide con la cantante la sua vita ormai da diverso tempo. Nonostante due personalità certamente diverse, ma allo stesso tempo intrise di arte, i due si godono ormai da anni il loro amore, con progetti importanti. “Vorrei avere una famiglia con due figli” ha rivelato qualche tempo fa Baby K, confermando dunque di avere progetti importanti con il fidanzato.

Edoardo Dionea Cicconi, compagno di Baby K/ Artista visionario: installazioni in giro per il mondo

Edoardo Dionea Cicconi, come dicevamo, è un artista molto apprezzato e affermato nel suo ambito. Classe 1985, è originario di Roma. Dopo aver studiato filosofia, Edoardo Dionea Cicconi si è dedicato alla fotografia e alla musica, per poi fondare due club, l’Alchemy e Vicious Club, organizzando diversi eventi nella capitale. Dunque, per diversi anni si è dedicato alla movida, per poi cominciare con la sua arte.

Edoardo Dionea Cicconi, il fidanzato di Baby K: una carriera nell’arte

Edoardo Dionea Cicconi, il fidanzato di Baby K, è stato notato da un gallerista, cominciando la sua attività realizzando una mostra collettiva. Dopo aver esposto e ottenuto un buon successo, Edoardo Cicconi si è concentrato sempre più sulla sua arte, cominciando a presentare diverse sue opere in Italia. Nel 2011 ha realizzato le sue prime installazioni, arrivando a realizzare opere in tutto il mondo. Proprio in quegli anni, Edoardo Dionea Cicconi ha fondato anche il collettivo artistico Duskmann, con il quale continua a fare arte.

Il rapporto con Baby K, a quanto pare, sarebbe cominciato nel 2021, dopo la pandemia. I due sognano di allargare la famiglia: l’artista, infatti, non ha nascosto che vorrebbe due bambini con il suo fidanzato.