Edoardo Dionea Cicconi, compagno di Baby K, chi è: artista, tante le esposizioni e le installazioni in giro per il mondo

Si chiama Edoardo Dionea Cicconi il compagno di Baby K: la loro storia va avanti da diversi anni e i progetti, per i due, sono importanti. Edoardo Dionea Cicconi è un artista contemporaneo che lavora con le installazioni, i suoni e non soltanto: nella sua arte, infatti, fa dialogare la bellezza con la scienza. Il fidanzato di Baby K ha spesso esposto in giro per l’Italia e portato le sue installazioni in giro per il mondo. Un grande artista, dunque, molto seguito anche i social. E, allo stesso tempo, il fidanzato di Baby K, che l’ha presentato ufficialmente nel 2021 sui social, con un bacio appassionato.

Edoardo Dionea Cicconi è nato a Roma e ha cominciato molto presto il suo percorso artistico: è un artista molto apprezzato ma anche il co-fondatore del collettivo artistico Duskmann. Con Edoardo, l’amore sarebbe scoppiato dopo il periodo della pandemia, come dimostrano i baci appassionati della coppia nell’estate del 2021, che hanno portato anche all’ufficializzazione del loro rapporto sui social. Edoardo Dionea Cicconi, compagno di Baby K, è dunque un artista visionario con una carriera importante nel mondo dell’arte.

Edoardo Dionea Cicconi, compagno di Baby K: “Sogno due figli”

Baby K non ha mai nascosto la volontà di diventare mamma. Mettere al mondo dei figli, per l’artista, al momento resta un progetto anche se non ancora diventato realtà: a quanto pare, infatti, ha faticato un po’ prima di trovare l’uomo giusto. In passato, infatti, ha dichiarato: “Vorrei un uomo tranquillo, sicuro di sé e dotato di un umorismo intelligente”. Baby K ha poi spiegato: “Ammetto di sognare una famiglia, con uno o due figli”. La maternità, dunque, è nei progetti della cantante nata a Singapore, che da qualche anno sembra aver trovato la persona che fa per lei in Edoardo Dionea Cicconi, un artista e un uomo di grande spessore.