Edoardo Dionea Cicconi, fidanzato di Baby K/ Commenti “hot” su Instagram “Amore…”

Chi è Edoardo Dionea Cicconi?

Edoardo Dionea Cicconi è il fidanzato della famosissima cantante Baby K. La relazione tra i due è nata nel 2021, anno in cui la notizia sui due è anche uscita in alcune riviste di gossip con qualche scatto rubato delle loro vacanze. Edoardo, classe 1985 , è un grande artista ed è co-fondatore del collettivo artistico DUSKMANN. Le sue opere d’arte sono molto particolari, si tratta di fotografie e sculture spesso associate ad audio ma la caratteristica principale è quelle di far emergere l’emotività e le sensazioni più profonde dell’essere umano, le sue opere scaturiscono da una vera e propria indagine dell’inconscio e il suo talento negli anni lo ha ripagato tantissimo.

Edoardo Dionea Cicconi, fidanzato Baby K/ Un artista e musicista di Roma

La sua carriera artistica spazia tra Roma, Palermo, Firenze fino alla Biennale, anche se le sue opere hanno trovato spazio anche all’estero. Ha avuto un grandissimo successo a Firenze nel installazione basata sulla vibrazione dei prismi di vetro e nel 2011 ha esposto le sue opere a Roma installando “Alchemy”. Dopo aver incontrato Edoardo, Baby K aveva dichiarato sui social: “Tutto è più bello adesso”.

Baby K/ "In Bolero c'è un retrofuturistico con sinth anni 80 con il falsetto di Mika"

Edoardo Dionea Cicconi e Baby K, i commenti “hot” su Instagram

Poco prima di incontrare Edoardo Dionea Cicconi, Baby K aveva rilasciato delle dichiarazioni in merito all’amore: “Vorrei un uomo tranquillo, sicuro di sé e dotato di un umorismo intelligente. Ammetto di sognare una famiglia, con uno o due figli”. Per la cantante non è ancora il momento di parlare di figli, eppure pare abbia trovato l’uomo simpatico, tranquillo e sicuro di sé che aveva cercato a lungo. Dal profilo Instagram di Edoardo, incentrato interamente sugli scatti delle sue opere d’arte, possiamo notare la sua personalità calma e pacifica, al contrario di quella della fidanzata che invece pare essere davvero esuberante.

Baby K/ Perché in Bolero manca l'intro:"Yo Baby k"? Le dichiarazioni

Sul profilo Instagram di Edoardo infatti possiamo notare molti commenti di Baby K sotto le sue opere d’arte e tra quelli di apprezzamento e ammirazione ne emergono altri davvero divertenti. Sotto uno scatto dell’artista intento a saldare un pezzo della sua opera d’arte, la cantante commenta: “Amore saldami tutta” (commento che ha fatto molto ridere i suoi fan), in uno dei pochi scatti in cui si vede il volto dell’artista invece, la cantante aveva commentato: “Ti vuoi mettere con me?”. Dai social traspare molta affinità tra i due, che comunque vanno spesso insieme a varie mostre d’arte e condividono qualche momento su Instagram per i fan.











