Edoardo Donnamaria a lavoro su nuove canzoni?/ “Tornato in studio a cantare ancora”

Edoardo Donnamaria torna a registrare in studio: nuovi successi in arrivo?

Dopo il flashmob a Roma, Edoardo Donnamaria è tornato in studio lasciando intendere stia per produrre nuove canzoni. La sua Il Cielo Stanotte ha scalato la vetta della classifica iTunes, raggiungendo un notevole successo. Il volto di Forum, dunque, si sta dividendo tra gli impegni musicali e l’amore per la fidanzata Antonella Fiordelisi con la quale convive a Milano.

Edoardo Donnamaria, flashmob a Roma per "Il cielo stanotte"/ "Mi sento male!"

“Dopo aver cantato dal vivo per la prima volta in vita mia, sono andato in studio a scrivere e cantare ancora. Avete contribuito ad alimentare una passione che era un po in stand-by ultimamente. Questa è la cosa più bella, la passione! A breve nelle vostre casse” afferma Edoardo Donnamaria sui social, con tanto di foto in sala registrazione. Dunque, non manca tanto all’arrivo di nuovi successi.

Antonella Fiordelisi e Donnamaria, litigano sui social?/ "Sono molto inc*zzata"

Edoardo Donnamaria si separa da Antonella per due giorni: “come facciamo?”

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono stati separati per qualche giorno, e il web è andato in allarme. Cosa è successo? Una delle coppie più amate del GF Vip 7, ha svelato ai fan di doversi separare per un breve periodo: “Ci separiamo per due giorni” svelano.

Il volto di Forum mentre abbraccia la sua dolce metà dichiara: “E come facciamo adesso?“. I fan si sono allarmati, in realtà si tratta solo di motivi di lavoro. La schermidora è volata ad Ibiza per un evento di moda, ma Edoardo Donnamaria non ha potuto accompagnarla perchè occupato con il lavoro in Radio. I due piccioncini si sono poi riuniti a Roma, in cui si è svolto il flashmob per l’esibizione del deejay con il suo singolo Il Cielo Stanotte, dedicato proprio alla sua fidanzata.

Matteo Diamante e Edoardo Donnamaria, progetto in vista/ Dopo il GF Vip...

© RIPRODUZIONE RISERVATA