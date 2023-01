Edoardo Donnamaria a rischio al GF Vip/ “Insulti ad Antonella, superati i limiti”

Le frasi di Edoardo Donnamaria al GF Vip potrebbero costargli la permanenza nel reality. In queste ore, un collage diffuso sui social, contenente insulti gravissimi che avrebbe rivolto ad Antonella Fiordelisi durante alcune conversazioni con altri concorrenti del programma, sta facendo il giro del web innescando una spaccatura nel pubblico. C’è chi ha preso le sue difese, sostenendo che le sue parole siano dovute alla rabbia per il sogno sfumato di una storia d’amore a lieto fine e chi, invece, ne sottolinea il tenore pesantissimo e chiede “seri provvedimenti” da adottare il prima possibile, cioè nella diretta di questa sera.

GF Vip: Daniele Dal Moro consola Antonella/ "Tua serenità non può dipendere da Edoardo"

Sono in tanti a chiedere ad Alfonso Signorini e al suo staff di agire immediatamente contro il vippone, dopo le immagini e soprattutto gli audio che rimbalzano in queste ore tra Instagram e Twitter. Al momento non è chiaro se il conduttore approfondirà la questione, né se la diretta interessata, Antonella Fiordelisi, sarà messa a conoscenza delle affermazioni del coinquilino tra le mura di Cinecittà. Sono ormai tante, però, le persone convinte che tra i due non possa tornare il sereno e quanto dichiarato da Edoardo Donnamaria rappresenta la stoccata decisiva in grado di chiudere tutto, per sempre. Come se non bastasse, a complicare le cose spunta un bacio tra il concorrente e Alberto De Pisis.

GF Vip: Edoardo Donnamaria bacia Alberto De Pisis/ La reazione di Antonella...

Edoardo Donnamaria: le frasi su Antonella Fiordelisi al GF Vip scatenano il caos

Ormai non c’è pace per i “Donnalisi“, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi inizialmente dati come coppia più “solida” del GF Vip persino dal conduttore del reality, Alfonso Signorini. Quest’ultimo sarà forse costretto a ricredersi non solo per le continue tensioni e le liti tra i due, sfociate nella rottura, ma anche per le frasi che il vippone avrebbe pronunciato all’indirizzo della sua “ex” dolce metà nella Casa durante alcune chiacchierate con gli altri concorrenti della trasmissione. Dichiarazioni che hanno diviso il pubblico accendendo una feroce polemica che, in queste ore, attraversa i social da Instagram a Twitter e che potrebbe portare a un epilogo imprevisto per i protagonisti.

Antonella Fiordelisi delusa da Edoardo "Di giorno nemmeno una carezza"/ Lo sfogo

Quale sarà la reazione di Antonella Fiordelisi davanti alle parole di Edoardo Donnamaria non è ancora dato saperlo, ma appare certa una richiesta da parte di molti utenti sul web: “Siano presi seri provvedimenti” contro il gieffino. Al centro della bufera gli insulti che avrebbe rivolto alla vippona, in particolare quelli pronunciati durante una conversazione con Edoardo Tavassi nel van: “Quella si butta addosso ad Andrea e balla come un tr**a, una pu****a”, e ancora “Vederla che se li abbraccia, se li fa (…). Il mio obiettivo adesso è proprio ‘Prendetevela, se v’arregge!’. Una cosa che io cancellerei del mio 2022? Antonella! Nella vita mi auguro molto di meglio di lei. Non mi auguro certo ‘sta me**a, ‘sto schifo. Hanno visto tutti lo schifo che fa. Per me è vomito, catarro e diarrea“. E su Twitter c’è chi non ha più dubbi: “Edoardo Donnamaria ha superato i limiti“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA