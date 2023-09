Edoardo Donnamaria: addio per sempre ad Antonella Fiordelisi?/ “Non si può dire ciò che succederà in futuro”

Edoardo Donnamaria e l’addio ad Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati da diverse settimane. I fan della coppia, complice un evento a cui hanno partecipato entrambi mostrandosi nuovamente vicini nonostante la rottura, non hanno mai smesso di sperare in un riavvicinamento. Ad oggi, entrambi sembrano aver preso due strade diverse concentrandosi sui rispettivi progetti di lavoro. Edoardo Donnamaria, tuttavia, ha rilasciato un’intervista in cui è tornato a parlare di Antonella. Sulle pagine del settimanale Nuovo Tv, oltre a parlare dei suoi progetti musicali, di Piccolo sole, brano dedicato proprio alla Fiordelisi, Donnamaria ha risposto ad una domanda specifica sull’addio alla 25enne salernitana.

“Se è proprio finita tra di noi? Non si può dire quello che succederà nel futuro. Per adesso da parte mia, viste le varie vicissitudini degli ultimi tempi, non credo che ci siano le basi per continuare la relazione”, le parole di Edoardo.

Edoardo Donnamaria e le parole della mamma di Antonella Fiordelisi

Nel corso dell’intervista, Edoardo Donnamaria ha anche commentato le parole della mamma di Antonella Fiordelisi che, dopo la rottura dello scorso giugno, su Twitter, aveva parlato del malessere vissuto da Antonella al punto da non riuscire ad alzarsi dal letto. A tal proposito, Donnamaria ha commentato così:

“Forse si riferiva ad un episodio in particolare. Sicuramente ci stava male, ma a me sembra esagerato dire che non si alza dal letto. Poi l’ho vista negli ultimi giorni al mare e a cena fuori, quindi mi sembra un po’ forte affermare che non si alza dal letto”.

