Edoardo Donnamaria allerta “Sofia Giaele De Donà stai lontana da Antonino e…”/ Nervi tesi nella casa?

Edoardo Donnamaria mette in guardia Sofia Giaele De Donà da Antonino Spinalbese

Insieme a Sofia Giaele De Donà, Edoardo Donnamaria esprime le suo opinioni su Antonino Spinalbese e il suo comportamento con la modella. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha spesso espresso perplessità per il comportamento di Spinalbese tanto che tra i due non corre buon sangue. Edoardo Donnamaria si rivolge a Sofia e dice: “Tu stai con un uomo di 46 anni che ha una carriera avviata. Oltre all’attrazione fisica che provi per Antonino c’è altro? Per quello che vedo da fuori nonostante tu sia più piccola mi sembri la sorella maggiore che cerca di dirgli come deve agire nelle varie situazioni”. Sofia ci riflette e sembra aver preso la sua decisione.

La ragazza vuole mettere una pietra sopra Antonino Spinalbese e Edoardo lancia una frecciatina nei confronti di Spinalbese: “Vedo un contenuto molto basico. Sono contento di averlo nominato perché da quel momento ho visto un’altra persona che è quella che pensavo che fosse dalle sensazioni che avevo avuto. Mi chiedo se da parte tua sia davvero importante arrivare ad una soluzione”. Sofia cerca di fare chiarezza: “Gli ho chiesto se visto il nostro rapporto quando mi vede in difficoltà mi può dare un supporto. Non trovo che ci sia nulla da nascondere”. Edoardo Donnamaria a quel punto le risponde: “Stai lontana da lui altrimenti ci fai una brutta figura”.

Edoardo Donnamaria è attratto da Alberto De Pisis?

Edoardo Donnamaria è attratto dagli uomini? Nelle scorse ore nella casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese ha insinuato che Edoardo possa provare attrazione nei confronti degli uomini. Antonino ha spiegato di aver notato un atteggiamento ambiguo da parte di Edoardo proprio nei confronti di Alberto De Pisis: “Lui si era presentato con quelle ciabattine rosa, con il jeans aderente, la magliettina bianca attillata e stava sempre con te. Io dentro di me…”. Alberto De Pisis lo ha però subito interrotto: “Guarda che l’orientamento sessuale una persona non ce l’ha scritto in fronte”.

A quel punto Antonino ha proseguito elencando una serie di aspetti che lo avrebbero convinto dell’interesse di Edoardo nei confronti degli alti uomini: “Sì, però, certi atteggiamenti, che uno ti viene sempre sopra, tutti questi modi qua mi hanno dato da pensare che a lui piacessero gli uomini. Non perché avesse le ciabatte rose, sono state una serie di cose. I modi che aveva nei tuoi confronti all’inizio, era particolare. Cioè, non voglio dire che uno che si mette le ciabatte rosa sia gay, assolutamente no. Ciabatte rosa, il pantalone un po’ attillato, la magliettina, sempre sopra di te, il bacio, il massaggio, la carezza. Dentro di me ho fatto uno più uno”.











