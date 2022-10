Edoardo Donnamaria: “Antonella? Con Antonino ha esagerato”/ “Mette il gioco del GF Vip davanti a noi due”

Edoardo Donnamaria, dubbi sul rapporto con Antonella Fiordelisi: “Ha esagerato con Antonino”

Cos’è accaduto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 2022? Nella Casa gli animi sono tesi, soprattutto perché Edoardo ammette di non essere disposto a sopportare gli atteggiamenti di ‘gioco’ di Antonella, come quelli visti nei confronti di Antonino Spinalbese.

“Non è stato assolutamente facile vedere quel tipo do atteggiamento, secondo me ha esagerato.” ha esordito infatti Edoardo nel confessionale fatto dopo la puntata. “Io mi faccio tante domande sul nostro rapporto e ho paura che qui dentro è una cosa ma che fuori ne sarà un’altra.” ha poi ammesso, continuando “Perché non riesce a dire ‘Ho esagerato, scusami!’ Ci vuole tanto? C’è un limite alle cose che puoi fare.”

Edoardo Donnamaria si sfoga dopo la diretta del Grande Fratello Vip, ammettendo di avere molti dubbi su come e se potrà proseguire la sua storia con Antonella: “Il problema è che per me lei non è un gioco: se lei pensa di mettere il gioco davanti a noi due, sta sbagliando tutto. Di certo io non sono disposto ad accettare all’infinito un suo tipo di atteggiamento. Se vorrà dimostrami che non è così bene, altrimenti avrò perso una persona che non ci tiene veramente a me.”, conclude.

Dal suo canto, Antonella si dice arrabbiata per il comportamento di Edoardo: “Io mi sono sentita offesa sinceramente, perché una persona va anche accettata, non la puoi cambiare. – e conclude accusandolo – Lui deve fare la vittima adesso. Io voglio evitarlo, perché mi ha deluso! Mi dispiace perché io in realtà ci tengo a lui.”

