Edoardo Donnamaria: “Antonella finge di non volermi baciare”/ Lei: “Non me la sento”

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembrano essersi riavvicinati dopo settimane difficilissime nella loro relazione all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, nelle quali la storia sembrava essere finita, soprattutto dopo che l’ex schermitrice ha scoperto la vicinanza del compagno con Nicole Murgia. Il concorrente, in puntata, ha spiegato quale, a suo dire, sarebbe il problema tra loro due: la comunicazione.

Edoardo, in puntata, ha affermato: “Secondo me il problema più grande tra me e Antonella è la comunicazione. Abbiamo due modi di esprimere i nostri concetti in maniera diversa. Parliamo due lingue diverse. Parliamo spesso di cose diverse, soprattutto quando discutiamo. Magari si pone una questione e lei mi risponde con un’altra, oppure lei mi dice una cosa e io rispondo con altro. Siamo completamente diversi“.

Antonella Fiordelisi scettica: “Al momento non dormo con lui”

Edoardo Donnamaria, dopo aver analizzato il rapporto con la Fiordelisi, ha spiegato ancora: “Antonella fa finta di non volermi baciare, mi vuole punire. Sono d’accordo però con l’andarci piano”. E la ragazza ha replicato: “Non me la sento al momento di dormire con lui”. Secondo Nikita, tra i due “C’è tantissima attrazione fisica, non si riescono a mollare per più di tot giorni ma ci sono dei disagi a livello comunicativo. Quando si confrontano succede un macello”.

