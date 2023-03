Edoardo Donnamaria: “Antonella? Fuori me la vado a prendere”/ Lei: “Se mi trova…”

Edoardo Donnamaria, confronto con Antonella

Ancora un confronto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, questa volta in studio. Dopo aver parlato a lungo, anche con Nicola Murgia, “terzo incomodo” nel triangolo che si è creato nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, con il concorrente, fidanzato di Antonella, che ha toccato il seno all’amica, i due si sono concentrati sulla loro coppia. Antonella ha rivelato: “Non mi fido di lui, non lo voglio nella mia vita. Se magari lui va a cena con gli amici, io sto con l’ansia”.

Così, Alfonso Signorini ha sottolineato: “Ma lui vuole venire a prendermi…”. La Fiordelisi ha replicato: “Eh, se mi trova…”. Non ha però dubbi Edoardo: “Ti trovo, ti trovo. Io qua dentro non la voglio più vedere, fuori sono sicuro che sarà molto diversa da come è stata qui”. Il conduttore ha poi chiesto ai due chi, secondo loro, uscirà per primo dal gioco: Edoardo si augura che sia Antonella a lasciare il gioco per prima, così lui “potrà prenderla in giro”. L’ex schermitrice vorrebbe invece rimanere nel gioco più a lungo.

