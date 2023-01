Edoardo Donnamaria attacca Antonella Fiordelisi “É pericolosa”/ “Piange per finta e…”

Edoardo Donnamaria, sfogo choc contro Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria punta il dito contro Antonella Fiordelisi durante una lunga chiacchierata con Luca Onestini a cui si sono aggiunti, poi, Nicole Murgia e Daniele Dal Moro. Nel ripercorrere quello che è accaduto con Antonella negli ultimi giorni, Edoardo ha svelato che ci sarebbero state due occasioni in cui Antonella avrebbe finto di piangere. “L’altra sera vedevo che piangeva e si copriva con l’asciugamano, le ho tolto l’asciugamano e nemmeno piangeva davvero. Perché fa queste cose? Perché se mi fa passare da aggressivo lei passa per vittima. Lo fa costantemente, vuole passare da vittima. Ripete ‘vergognatevi, non siete sensibili e siete un branco’. La sistematicità con cui fa queste cose è spaventosa“, ha detto Donnamaria.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati/ Lei: "Mi hai persa..."

Poi ha aggiunto: “E un’altra notte piangeva e stava sotto le coperte, io le apro le coperte e lei le tirava dicendo ‘no, non mi voglio far vedere che piango‘. Luca, non stava piangendo! Lei è una pericolosa. Per me è pericolosa, perché è una che in un momento di rabbia si può inventare che le ho messo le mani addosso”.

Edoardo Donnamaria rivelazione choc: "Con Antonella l'ho fatto tutti i giorni"/ Il web lo massacra

Edoardo Donnamaria contro Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria, poi, è tornato sull’ultima discussione avuta con Antonella Fiordelisi soffermandosi, in particolare, su un dettaglio importante del litigio. “Se lei per passare come vittima in questo gioco mi accusa di metterle le mani addosso allora è una cosa gravissima. Guarda Dani che singhiozzava e ripeteva che le avevo messo le mani addosso. Lei è disposta ad affossarmi per passare da vittima“, ha detto parlando con Daniele Dal Moro.

Edoardo, dopo essersi scusato per lo sfogo, torna sull’argomento immaginando ciò che potrebbe accadere lunedì prossimo durante la puntata con Alfonso Signorini. “Io la denuncio se lunedì in puntata dice che le ho messo le mani addosso. Non penso che lo farà, perché sa che se lo fa io la querelo subito. Se mi fa passare che picchio una donna mi rovina la vita e sono cose su cui non si scherza”, ha concluso come riporta Biccy.

Edoardo e Antonella, crisi nera al GF Vip: "È davvero un cane, è cambiato"/ Onestini la accusa: "Lo reprime"

La lucidità di edobau che per una serata smette di abbaiare e smaschera vittimella 😎 #gfvip #edoardodonnamaria #vittimella — titti (@tittiiandolo) January 27, 2023

Edoardo è lucidissimo su Antonella, dice che lei fa la vittima per le telecamere e però deve ancora capire anche che lei litiga volutamente con lui sempre per il gioco #gfvip — Mara eMMe (@Mara__eMMe) January 27, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA