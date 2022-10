Edoardo Donnamaria bacia Alberto al GF Vip/ Lui si dispera: “Mi sono preso una cotta”

Edoardo Donnamaria bacia Alberto: ecco cosa è successo in giardino al GF Vip

Sulle note di Grease, Edoardo Donnamaria si avvicina al Alberto De Pisis che era seduto in giardino visibilmente isolato. L’ex volto di Forum prima gli dà delle carezze sul viso e poi si avvicina per dargli un bacio.

Il gieffino entra in una vera e propria crisi e confessa ad Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso di aver preso una cotta per Edoardo Donnamaria. Il blogger sembra anche interessato ad Antonella Fiordelisi e non è, dunque, chiaro a chi rivolgerà le sue attenzioni. Sicuramente, Alberto non ha mai nascosto al Grande Fratello Vip 2022 di provare una certa attrazione per Edoardo.

Alberto De Pisis geloso di Antonella e Edoardo al GF Vip?/ "Non mi metto in mezzo ma con lui c'è affinità"

Edoardo Donnamaria, la reazione dei vipponi al bacio ad Alberto De Pisis

Dopo che Edoardo Donnamaria ha baciato Alberto, proprio De Pisis si è voluto confidare con i suoi inquilini. I vipponi, però, lo hanno messo in guardia come riporta Biccy, a cominciare da Antonino Spinalbese: “Lui sa bene che a te piace. Si è capito subito e lui lo sa fidati. Fa il provolone con te dalla mattina alla sera. Lo fa sempre e sappi che a lui piace che a te lui piace. Scusate il pessimo italiano ma ci siamo capiti. Dai anche oggi è tutto il giorno che ti stuzzica.

GF Vip, Alberto De Pisis ha una cotta per un inquilino: "È dolce"/ Di chi si tratta?

Alle parole parrucchiere, si aggiunge anche il pronostico di Amaurys Perez: “Io vedo un 70% di palo ragazzi. Mi auguro per te che non sia così. Però vedo il 70% di palo, ma palo frontale purtroppo. Mi auguro che non sia così di cuore, ma non penso di sbagliarmi”. Infine interviene anche Carolina Marconi: “Hai pensieri? Cos’hai tesoro? Quando hai voglia io sono qui. Non insisto, quando hai voglia di parlare ci sono sappilo”.

LEGGI ANCHE:

GFVip, coccole bollenti per Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria/ "Ti piaccio?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA