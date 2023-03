Edoardo Donnamaria bacia Antonella “La più bella del mondo”/ I social: “Falsi”

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: effusioni post puntata

Ennesimo riavvicinamento per Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Proprio quando la loro relazioni sembrava giunta definitivamente al capolinea (dopo la confessione di Edoardo su quando successo nel van con Nicole Murgia), i Donnalisi sembrano aver ritrovato il feeling di un tempo. Gran parte del merito va a Donnamaria che con la sua perseveranza è riuscito a far cedere Antonella: “Sicuramente daremo una possibilità all’impossibile, affinché diventi realtà”, ha detto ieri in puntata. Secondo il volto di Forum la causa dei loro continui litigi è l’incomunicabilità: “Il problema più grande tra me e Antonella è la comunicazione, siamo completamente diversi”.

Nel post puntata non sono mancati gesti di affetto e abbracci tra i Donnalisi: “Sei la più bella del mondo”, ha detto Donnamaria, mentre teneva in mano dentifricio e spazzolino da denti, prima di abbracciare e baciare Antonella. Lei, con un sorriso stampato in faccia, ha risposto: “Ma è impossibile, come faccio a essere la più bella del mondo? Al massimo la più bella per te”.

Ma il riavvicinamento di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non ha generato qualche dubbio e perplessità solo dentro la casa. Anche il popolo del web non è convinto al cento per cento: “Falsi entrambi, si mettono d’accordo per litigare e poi far pace così se ne parla in puntata. Ma a nessuno dei due gliene importa qualcosa dell’altro, solo business”, ha scritto un utente su Instagram commentando le loro effusioni. E ancora: “Ciak si gira stessa scena, stesso copione. Strano ieri diceva di non sapere recitare quando doveva rientrare non è stata la sua massima espressione di recita in altre occasioni è stata più brava”. Sui social ci sono anche sostenitori della coppia: “I loro litigi erano sempre provocati da altri. Loro si amano veramente, per me”.

