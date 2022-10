Edoardo Donnamaria: “Battuta su Carolina? Chiedo scusa”/ “Antonella deve rispettarmi”

Confronto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di questa sera. Il Vippone innanzitutto si è scusato per la battuta pronunciata nelle scorse ore nei confronti di Carolina Marconi, la quale lo “avrebbe fatto arrapare”. “Non soltanto nei confronti di Antonella, ma anche di mia mamma che ha sentito quelle parole. Non c’era comunque nulla di serio né di provocatorio”, ha affermato.

Il concorrente ha semplicemente cercato di stuzzicare Antonella, che a sua volta lo aveva fatto ingelosire con Antonino Spinalbese. “Ho un problema in questo momento ed è proprio lei. Ha degli atteggiamenti contrastanti. La sera prima ci eravamo detti delle cose importanti, poi il giorno dopo per una stupidaggine come quella ci siamo ritrovati a ricominciare quasi da capo. Io non le dico cosa deve fare e cosa non. Può giocare, ma ci sono dei limiti che abbiamo entrambi. Non c’entra l’avvicinarsi ad Antonino, ma l’atteggiamento che deve essere rispettoso nei miei confronti”.

Edoardo Donnamaria: “Battuta su Carolina? Chiedo scusa”. La replica di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi, dopo la battuta su Carolina Marconi e la gelosia di Edoardo Donnamaria, ha replicato a tono: “Io sono la ragazza più seria del mondo, ma sono molto socievole e mi prendo delle confidenze che lui vorrebbe io eviti. Lui pretende determinate cose da me, ma anche io a quel punto le pretendo. La gelosia non può essere a senso unico. Devi essere un santo, non puoi dire “mi fai arrapare”. Non mi sta bene così”, ha chiarito durante la puntata del Grande Fratello Vip.

La Vippona ha poi ridimensionato il rapporto che c’è tra i due: “Se dovessi scegliere tra il gioco e Edoardo? Ci penserei. Ho aspettato tanto per questo programma. Con Edoardo ci conosciamo da un mese. Sono presa, ma per me è una grande occasione e per me è esagerato rinunciarci per un uomo”.











