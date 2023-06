Edoardo Donnamaria, caos sui social dopo il commento ad Oriana/ “Non sai un caz*o e parli?”

Edoardo Donnamaria, il siparietto con Oriana Marzoli: “Ecco perchè non rispondi al telefono…”

Utilizzando un eufemismo, il contesto dei social si presenta a volte piuttosto suscettibile; basta un commento, un like “ambiguo” o dinamiche simile per scatenare dei veri e propri scontri al vetriolo. L’ultimo ad essere incappato in una circostanza simile è stato Edoardo Donnamaria, celebre volto dell’ultima edizione del GF Vip. ancora una volta per l’aspirante cantante è la sua fidanzata, Antonella Fiordelisi, tra le ragioni di scontro seppur per questioni “di riflesso”. La miccia che ha innescato il tutto – come riporta The Pipol Gossip su Instagram – sarebbe stata un suo commento all’ultimo post di Oriana Marzoli.

Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli hanno costurito un sincero rapporto d’amicizia al GF Vip; a quanto pare, anche fuori dalla Casa il rapporto procede a vele spiegate e l’ultimo siparietto social lo conferma. La showgirl venezuelana ha infatti postato diversi scatti in compagnia di Daniele Dal Moro, commentati proprio dal fidanzato di Antonella Fiordelisi. “Ah ecco perchè non mi rispondi più al telefono, da quella casa non è uscito uno normale. Vabbè fate i bravi stavolta“. Queste le parole di Edoardo Donnamaria, con tanto di ironica risposta del veneto con una emoji arrabbiata e con Oriana Marzoli che ha scritto: “Non so se ridere o picchiarti!”

Fin qui, potrebbe sembrare uno scambio pacifico e goliardico tra due amici; ma il siparietto social tra Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli ha scatenato la furia degli hater in virtù dei trascorsi nella casa del GF Vip. “Edoardo non ha perso tempo; prima capirete che a lui interessa più la gente del cortiletto che Antonella, meglio è”. Questo uno dei commenti riportati da The Pipol Gossip, con tanto di risposta seccata del diretto interessato: “Ripigliati bro, non sai manco un caz*o e parli? Di che parli?”. Ma non finisce qui: “Amore hai risposto a chi fino a pochi giorni fa sparava cessate sulla tua fidanzata”. Ancora una volta, Edoardo Donnamaria non si sarebbe fatto problemi nel replicare: “Amore, credo che ognuno abbia sparato almeno una cessata su ogni altro la dentro… Se credete che le guerre social siano la vita mi spiace per te ma non è così, non è necessario che tutti si vogliano bene, a è bene che ci si rispetti tutti“.

Ebbenne, per un semplice commento di Edoardo Donnamaria sembra essersi scatenato il putiferio ai danni del giovane. Il fidanzato di Antonella Fiordelisi non si è limitato a sorvolare, bensì ha scelto di rispondere in maniera piccata e diretta ai diversi attacchi ricevuti, in più occasioni senza mezzi termini. “L’uomo perfetto che non sbaglia mai funziona solo con il tuo fandom. Ma al di fuori per fortuna ci sono persone che vedono come ti comporti“. Anche in questo caso, l’ex volto di Forum ha replicato senza giri di parole: “Ecco, dicendo che pensi che qualcuno mi creda perfetto hai tolto ogni dubbio; ora sappiamo che certezza che sei un pir*a!“.











