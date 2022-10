Edoardo Donnamaria choc “Carolina mi fai arrapare”/ Antonella perde le staffe e…

Edoardo Donnamaria fa ingelosire Antonella Fiordelisi, la battuta choc a Carolina Marconi

Edoardo Donnamaria si scusa con Antonella Fiordelisi. Nelle scorse ore il concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto infuriare Antonella per una battuta inopportuna fatta a Carolina Marconi. Rivolgendosi a Carolina, Edoardo le ha detto: “Mi fai arrapare”. La frase non è affatto piaciuta ad Antonella Fiordelisi che si è poi sfogata con Alberto De Pisis: “Ma da lui te lo aspetti”, l’ha rassicurata il giovane. Mettendolo di fronte al fatto compiuto, Antonella ha fatto notare a Edoardo: “Non me ne frega niente! Tu certe battute non devi neanche farle. Pensa se io avessi detto ‘Oh Antonino mi fai arrapare’, ti sarebbe andato bene?“.

La ragazza ha continuato a scagliarsi contro Edoardo: “E menomale sei un pariolino, pensa se fossi stato un boro! Se io faccio una battuta ad un uomo mi fanno passare per poco di buono, tu dici quella cosa a Carolina e passi per il simpatico che fa le battute? Non ci sto”. Sofia Giaele De Donà è poi intervenuta per cercare di appianare le divergenze tra i due: “Antonella tranquilla, è una frase che ha detto davanti a te solo per farti ingelosire”. Luca Salatino invece è dalla parte di Antonella: “Io non avrei mai detto una cosa del genere, hai fatto bene ad arrabbiarti!”. Edoardo Donnamaria poco dopo si è avvicinato ad Antonella Fiordelisi per cercare un chiarimento: “Ho fatto una battuta di merd*, sono un coglion*. Sei la più bella del mondo. Sei la più bella per me e per il mondo. Sei la più bella del mondo per me!”.

Edoardo Donnamaria si scusa con Antonella Fiordelisi

Dopo l’attacco di gelosia di Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria prende in disparte la ragazza per poter chiarire. Finalmente soli in camera da letto, Edoardo Donnamaria chiede scusa per la battuta inopportuna fatta nel corso dell’allenamento. Dopo il suo mea culpa il ragazzo chiede anche ad Antonella di moderare le sue reazioni: “Mi prendi da parte e mi dici le cose” dici, rimproverando la ragazza per il modo plateale in cui si è innervosita di fronte a tutti. “Carolina è una persona verso cui non ho alcun tipo di attrazione, per me è una sorella maggiore e quello che ho fatto l’ho fatto davanti a te” continua Edoardo, giustificando il suo gesto che non è grave come lei invece sottolinea.

I due ricominciano a dibattere delle colpe reciproche, tirando nuovamente in ballo il comportamento di Antonella con Antonino e la loro precedente discussione, risolta solo poche ore fa: “La differenza tra me e te è che tu ci metti ventiquattro ore a chiedermi scusa, io sono venuto subito”. Se da una parte Edoardo cerca un chiarimento, dall’altra Antonella sembra ancora in preda al nervosismo e dubita di potersi fidare del giovane romano. Persino Alberto e le attenzioni che Edoardo gli riserva vengono tirate in ballo. Antonella ammette di essere preoccupata che in sua assenza e in compagnia di amici Edoardo Donnamaria mantenga questo suo lato goliardico, che spesso lo porta a fare battute poco opportune e rispettose.











