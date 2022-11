Edoardo Donnamaria choc, “Con il Covid morti solo anziani”/ Polemica sui social…

Edoardo Donnamaria fa una gaffe sul covid: “Non è successo nulla di che e…”

Edoardo Donnamaria fa uno scivolone sul Covid. Il concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciato andare ad un un’esternazione che sta suscitando non poche polemiche in rete. Durante un momento di confronto con Sofia Giaele De Donà, Edoardo Donnamaria ha sminuito le conseguenze della pandemia. Secondo Edoardo infatti a morire sarebbero stati i più anziani che a suo dire sarebbero comunque morti poi per altre patologie. Il ragazzo ha esordito: “Alla fine col Covid hanno fatto un casino, ma non è che sia successo chissà che”. ”Beh insomma, quanta gente è morta…”, ha da ridire Sofia Giaele De Donà che rivela di aver perso delle persone care per il covid: “Io ero a Los Angeles, che vedevo le immagini, quanti pianti mi sono fatta… È stato un periodo… Amiche mie hanno perso la famiglia. Sono morte anche persone giovani”.

Anche Alberto De Pisis interviene nella discussione e fa notare a Edoardo che le sue dichiarazioni sono errate: “Beh però i primi mesi amore era fuori controllo la situazione”. Edoardo Donnamaria però non si convince ma anzi rimane saldo sulla sua posizione: “Sono morte tante persone ok, ma molte di meno di quelle morte per l’influenza stagionale. È morta quasi tutta gente anziana con due o tre patologie pregresse… l’80/90%, se non addirittura di più. Ci sono le statistiche. Non è che non contano niente, però muoiono anche per altre cose”.

Edoardo Donnamaria sta per ricevere una sorpresa inaspettata. Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip una sua ex conoscenza varcherà la porta rossa. Si tratta di Micol Incorvaia con cui Edoardo ha avuto una storia. Intanto su Twitter stanno girando in queste ore degli screen di alcune conversazioni che sarebbero avvenute nel 2020 in chat tra Edoardo e Micol. Edoardo scherzava sulla taglia di reggiseno di Micol: “Per quel che conta per me hai le tett* grosse dentro e va benissimo così”. Micol Incorvaia aveva replicato divertita: “Anche per me tu sei superdotato dentro e mi va bene così!”. Oppure: “Io ti porto a Ostia Beach a mangiare er calippo e na biretta, scegli tu!”, scriveva Donnamaria. “Tak me (i’m yours) / “Prendimi sono tua” rispondeva Micol Incorvaia.

Edoardo Donnamaria come reagirà alla vista di Micol? Nelle scorse ore la Fiordelisi ha anche ricevuto un messaggio sibillino da parte dei fan che la esortavano a conoscersi meglio con Antonino Spinalbese. Il ragazzo è apparso un po’ stizzito anche se Antonella ha voluto rassicurarlo. Chissà cosa succederà però con l’ingresso di Micol.











