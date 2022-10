Edoardo Donnamaria choc: “Piedi Gegia come quelli di un hobbit”/ “Somiglianze…”

Edoardo Donnamaria si è reso protagonista di una gaffe su Gegia, altra inquilina della Casa del Grande Fratello Vip. Il tutto, ovviamente, a favore di telecamere e microfoni, che hanno fatto sì che il pubblico televisivo sentisse ogni singola parola pronunciata dal giovane che sembra avere stretto un legame speciale con Antonella Fiordelisi, la bella schermitrice che fino a questo momento è una delle protagoniste più apprezzate dagli spettatori all’interno del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Dopo il caso di bullismo nei confronti di Marco Bellavia esploso nei giorni scorsi e del quale sono responsabili più “vipponi”, ora rischia di aprirsi anche uno spiacevole capitolo sul body shaming. Nella serata di ieri, infatti, proprio Edoardo Donnamaria, durante una conversazione scherzosa con Alberto De Pisis, si è lasciato andare a una battuta di spirito su Gegia, che ha prontamente diviso il pubblico e scatenato polemiche sui social media, i cui utenti, a qualsiasi ora, sono sempre pronti a passare al setaccio ogni singola dichiarazione dei protagonisti del programma.

EDOARDO DONNAMARIA: “GEGIA NON È UN HOBBIT, MA CI SONO ANCHE DELLE SOMIGLIANZE, VOLENDO”

Qualcuno ha provato ad “assolvere” Edoardo Donnamaria per la sua esternazione riguardante Gegia, sottolineando il clima giocoso e spensierato nel quale è stata pronunciata la frase, mentre altri lo hanno subito condannato, senza possibilità d’appello, giudicandolo offensivo e inopportuno e, soprattutto, gridando a certi pregiudizi che nel 2022 dovrebbero potersi considerare estinti.

Ma cosa ha detto esattamente Edoardo Donnamaria su Gegia? Queste sono state le sue parole esatte, dette ridendo: “Basta che non hai i piedi di un hobbit. Basta che non hai i piedi di Gegia. Non che Gegia sia un hobbit eh, per carità. Però ci sono anche delle somiglianze volendo, ma senza offesa per gli hobbit”.

