Edoardo Donnamaria choc su Antonino/ “Prende le pillole per farsi sgonfiare le pa*le”

Edoardo Donnamaria svela un dettaglio su Antonino: web sconvolto

Edoardo Donnamaria è stato protagonista di una rivelazione su Antonino Spinalbese, molto discussa sul web. Il volto di Forum è ancora infuriato con Antonella Fiordelisi per essersi cambiata in presenza dell’ex di Belen Rodriguez. Questo ha generato una discussione culminata con una frase shock del gieffino.

GF Vip: Antonella Fiordelisi in lacrime per Edoardo/ "Non funziona così l'amore…"

Durante il confronto con la schermidora, Edoardo Donnamaria dichiara su Antonino Spinalbese: “Te le faccio notare e tu è come se non capissi il mio disagio il mio problema. Ti stai cambiando con uno che piglia le pasticche per farsi sgonfiare le pa*le che ha le pa*le gonfie così. Del testosterone non lo so che ca*zo ha. E tu ti cambi“. Queste rivelazioni da parte del volto di Forum, hanno creato diverse polemiche sul web che non ha apprezzato i toni del gieffino. In molti gli utenti che hanno commentato in modo negativo l’uscita di Donnamaria.

Edoardo Donnamaria lascia Antonella a San Valentino: "Non ti voglio più vedere"

Edoardo “uno che si prende le pillole per farsi sgonfiare le@@” rivolto ad antonino che sta facendo terapia per il pancreas non perche sia un maniaco ,imbecile

Non ho parole per come parla da 5mesi questo raccomandato.#gfvip#Gintonic pic.twitter.com/jxLGFfcFqF — peter (@peter78150525) February 15, 2023

Edoardo Donnamaria lascia Antonella, ma poi chiarisce: “Ti sto mollando”

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno discusso pesantemente a San Valentino, sino ad arrivare alla rottura. Il motivo scatenante è stato Antonino Spinalbese e la gelosia del volto di Forum che si è infuriato con la schermidora: “Infatti ti sto mollando e non ti voglio più vedere”.

Antonino gela Giaele: "Me la vuoi far pagare perché non sei arrivata a me"/ Lei piange: è lite al GF Vip!

Antonella non reagisce bene: “Mi hai rovinato il San Valentino, io ero felice per la puntata di ieri che hanno fatto vedere i nostri tweet. Hai trovato la scusa giusta per lasciarmi. Sei un falso. Aveva ragione Sonia a dire che stavi con me per la coppia. Stavi con me solo perché stavi al Grande Fratello”. Successivamente i due hanno parlato e chiarito, ma la gelosia di Donnamaria non si è del tutto placata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA