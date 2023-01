Edoardo Donnamaria ci ripensa: “Ecco perché torno da Antonella”/ “Non solo attrazione fisica”: il retroscena

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi di nuovo vicini al GF Vip: lei spiega cosa sta accadendo

Se a parole sembrava essere finita per sempre, nei fatti Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono invece riavvicinati. Dopo le liti e la rottura di pochi giorni fa al Grande Fratello Vip, i due hanno fatto un passo verso l’altro fino a ritrovarsi nuovamente tra le braccia dell’altro; eppure entrambi continuano a sottolineare di non essere tornati insieme o almeno non ancora.

Antonella in un confessionale ha spiegato di essere molto presa da lui ma di dover ancora superare gli insulti di Edoardo e ciò che è capitato la scorsa settimana. “C’è tanta attrazione fisica e questo non riusciamo a negarlo, – ha spiegato l’influencer – il problema è che le battaglia ci sono state. Le ferite ci sono, quindi devo anche riprendermi.” Così ha chiarito: “Sicuramente ho bisogno di tempo per capire se questa storia può andare perché noi siamo proprio opposti e opposte sono anche le amicizie.”

Pensando poi al dopo GF Vip, Antonella Fiordelisi ha spiegato: “Lui è convinto che fuori da qui ci troveremo bene e che noi non stiamo bene qui perché ci sono i suoi amici. Ad oggi tornare come prima è impossibile, se poi la notte si avvicina va bene, stiamo insieme, ma non riesco a tornare con te.”

Antonella è dunque pronta a lasciarsi andare alle emozioni del momento ma non a perdonare Edoardo. Quest’ultimo, d’altronde, conferma le sensazioni della Fiordelisi e dichiara: “Una chimica come ce l’abbiamo io e lei non può essere una cosa di carne e basta, sono convinto che ci sia altro.” Spiega inoltre il perché del suo riavvicinamento dopo il netto attacco: “La verità è che la sera, quando non c’è nessuno in giro, lei si calma e diventa un’altra persona, lei da sola con me è un’altra persona. Siamo così, ognuno fa quello che gli pare, poi se sentiamo questa spinta irrefrenabile nello stare insieme lo faremo. Non riusciamo a fare diversamente.”

