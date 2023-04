Edoardo Donnamaria compone una canzone per Antonella Fiordelisi/ Uscirà il 4 aprile

Edoardo Donnamaria e la canzone per Antonella: “Ti amo da morire”

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi stanno vivendo a pieno la loro storia d’amore, dopo il Grande Fratello Vip 2022. Le cose tra loro sembrano andare a gonfie vele, tanto che il dj ha composto una canzone per la sua dolce metà. Il cielo stanotte di Drojette (nome d’arte di Donnamaria) uscirà su tutte le piattaforme il 4 aprile.

Sui social la schermidora ha commentato a caldo questa bellissima sorpresa del suo fidanzato: “Io non ho parole.. ho la febbre a 38 apro Instagram e vedo questa storia.. una canzone per me? ti amo da morire. E ora come faccio ad aspettare fino al 4? Sono troppo curiosa”. D’altronde, dopo il GF Vip, Edoardo Donnamaria è tornato alla sua carriera in Radio Zeta: “Buon pomeriggio a tutti, sono Edoardo Donnamaria e sono felice di essere qui con voi. Sto tornando. Da lunedì sarò in diretta qui, sono emozionatissimo” ha annunciato il volto di Forum.

Io non ho parole.. ho la febbre a 38 apro Instagram e vedo questa storia.. una canzone per me?🥹 ti amo da morire.

E ora come faccio ad aspettare fino al 4? Sono troppo curiosa #donnalisi https://t.co/G8OngLmv9u — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) April 2, 2023

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: cena in famiglia per la coppia

Una volta usciti dal Grande Fratello Vip 2022, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi vanno d’amore e d’accordo. Nonostante le incomprensioni e le numerose liti nella casa, la coppia sembra andare a gonfie vele e lo testimoniano i tanti scatti e video sui social.

Il volto di Forum ha conosciuto i genitori di Antonella tra cui anche la tenera nonna della schermidora campana. Tra una chiacchiera e l’altra la coppia ha vissuto una cena a casa Fiordelisi, che fa capire quanto Donnamaria sia entrato nel cuore dei futuri suoceri. Insomma, per i fan dei ‘Donnalisi’ non c’è soddisfazione più grande di questa.











