Edoardo Donnamaria: con Antonella Fiordelisi é chiusura definitiva?/ Sbotta online, si cancella da Twitter…

Grande Fratello vip 7, Edoardo Donnamaria chiude in definitiva con Antonella Fiordelisi? Arriva la risposta ai fan dell’ex coppia

Mentre i fandom dei concorrenti giovani uscenti del Grande Fratello vip 7, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, sperano in un ritorno di fiamma tra i due, l’ex gieffino desta segnali di rottura definitiva con l’ex, via social, per poi cancellarsi da Twitter. Nel mezzo del corrente mese di luglio 2023 in corso, infatti, Edoardo Donnamaria lascerebbe intendere che non vi siano i presupposti per un prosieguo della lovestory con l’ormai ex Antonella, con cui lui é reduce di una lovestory vissuta tra alti e bass, prima nella Casa più spiata d’Italia e anche dopo la fine del reality show, al rientro nella vita reale dal Grande Fratello vip 7.

Edoardo Donnamaria, stoccata di papà Vincenzo sul look/ "Con tutte le risorse usate per la sua educazione…"

E se da parte dell’altro ex gieffino uscente del GFvip 7, Daniele Dal Moro, si esprime via Twitch la volontà di voler aiutare i “Donnalisi” a trovare la retta via per un ritorno di fiamma, in replica ai fan che si auspicherebbero un ricongiungimento della storica coppia gieffina Antonella con un tweet spegne ogni speranza. Al contempo, poi, giungerebbero anche da parte di Edoardo Donnamaria le parole di un preannunciato addio definitivo.

Edoardo Donnamaria: "Con Antonella sono in buoni rapporti"/ "Abbiamo dei contratti da rispettare…"

Edoardo Donnamaria spiazza tutti, con un gesto choc via Twitter

Questo, tra le ultime parole rilasciate via Twitter dall’ex volto di Forum: “Non mi sono mai esposto raccontando fatti privati perché privati. Sputt***re una persona di cui sei stato/a innamorato/a follemente lo trovo un atteggiamento di una violenza inaudita. -fa sapere il diretto interessato, alludendo non troppo sibillinamente ad Antonella-. Ho subito diffamazioni, ‘pressioni’ psicologiche, vendette cattive basate su presupposti falsi, Insulti, minacce e sono stato in silenzio. O al massimo ho risposto con ironia”. E il messaggio di un preannunciato addio, poi, prosegue: “Allo stesso modo sono contro la violenza fisica. Ma il primo cazzotto puoi schivarlo, il secondo puoi incassarlo, il terzo puoi subirlo. Ad un certo punto non è più essere contro la violenza ma essere cogl***i. Invito chiunque a non continuare con questi atteggiamenti, perché sto per trasformarmi in Daniele Dal Moro”.

Edoardo Donnamaria approda ad Amici?/ L'indiscrezione sull'ex gieffino

E non é tutto. Perché alle spiazzanti dichiarazioni, poi, segue la scelta choc di Edoardo Donnamaria di disattivare il profilo Twitter. Insomma, l’ex gieffino sembra vivere un momento particolarmente cupo, dopo la rottura con Antonella.

Nel frattempo, The Kolors raggiungono un nuovo traguardo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA