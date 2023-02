Edoardo Donnamaria: “Con te non sono tranquillo..”/ La confessione all’ex Fiordelisi

Grande fratello vip 7, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al confronto: che succede tra gli ex?

Al Grande Fratello vip 7 Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi continuano a registrare alti e bassi nel mezzo della loro convivenza, dopo la rottura segnatasi nella Casa dei vip. E, in un ennesimo confronto con l’ex schermitrice, l’ex volto di Forum, Donnamaria, non risparmia uno dei motivi che sarebbero alla base della rottura tra i due protagonisti del reality dei vipponi, condotto da Alfonso Signorini. Tra le altre confidenze fatte, Edoardo non nasconde che la suscettibilità di Antonella alle influenze altrui, incluso l’interesse al sentiment dell’occhio pubblico, e gli annessi sbalzi d’umore continui e repentini di lei, lo facciano parecchio penare, tanto da privarlo della tranquillità. Di tutta risposta anche Antonella ammette di subire l’effetto destabilizzante della presenza di Edoardo, ormai suo ex, nel gioco dei vip. Un confronto che, tra gli altri, si registra nell’ultimo periodo tra gli ormai ex, e che emerge nella diretta reality in streaming su Mediaset infinity, aprendo ad una conseguente accesa discussione dell’occhio pubblico via social. Tra i commenti degli utenti sui rapporti altalenanti dei due gieffini vip, non a caso c’é chi é pronto a scommettere che i Donnalisi siano prossimi al ritorno di fiamma, al Grande Fratello vip 7.

Al nuovo confronto con Antonella Fiordelisi, quindi Edoardo Donnamaria lamenta la turbolenza del loro amore rispetto all’idea maturata sul conto dell’ex schermitrice. A detta di lui lei paleserebbe un lato all’insegna della superficialità, legata anche alla spasmodica voglia di piacere all’occhio pubblico a tutti i costi, lasciandosi condizionare per i consensi e la visibilità. Peculiarità di lei, che lui non gradirebbe.

“Hai una grande facilità a cambiare idea… non mi sono mai sentito tranquillo con te -ammette Edoardo, all’ennesimo scontro con Antonella Fiordelisi -, non mi hai mai dato modo di stare tranquillo”. Antonella Fiordelisi si palesa certa di non piacere abbastanza ad Edoardo, tanto che a suo avviso sarebbe lui responsabile della rottura di coppia: per lei lui é stato il primo ad allontanarsi e di conseguenza lei si é allontanata da lui. Edoardo però non ci sta e insorge, peraltro si dichiara in lotta al Grande Fratello vip 7 anche per tenere saldo il rapporto a due, contestato da una larga parte del pubblico e parte del cast del reality: “ma se io in cinque mesi faccio guerra…”. A questo punto, visti gli alti e i bassi della convivenza, Antonella Fiordelisi si dichiara satura dei tira e molla con lui, che si direbbe ancora interessato a lei, con il pubblico che le darebbe della “lunatica” anche a fin di ascolti TV e business- ” non mi piace fare avanti e indietro”, anche perché i detrattori contestano i Donnalisi come una coppia fake montata ad arte per visibilità e business. Ma Edoardo Donnamaria non vuole mediare stavolta e rincara la dose, tacciando l’ex di finzione, per i consensi: “fa strano… guarda caso che lo dica adesso, nei giorni dopo che lo dice Alfonso Signorini”. E il riferimento sarebbe ai consensi del pubblico che Antonella starebbe perdendo vertiginosamente, in primis via social, dal momento che la sua relazione é ormai un rollercoaester di litigi e ritorni, con Edoardo Donnamaria.

