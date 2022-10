Edoardo Donnamaria contro Amaurys Perez al GF Vip/ “Non mi aspettavo che facesse…”

Edoardo Donnamaria lancia alcune accuse nella Casa del GF Vip e si sfoga sulla condotta di alcuni coinquilini. Durante una conversazione in giardino con Wilma Goich e Carolina Marconi, il concorrente non ha nascosto il suo stupore per la condotta di Amaurys Perez e, nelle sue critiche, non ha risparmiato neppure un altro volto di questa edizione del reality. La sensazione del pubblico è che si stiano creando tensioni sempre più evidenti, ma Edoardo Donnamaria sembra aver preso la sua decisione: mostrare indifferenza.

Secondo Edoardo Donnamaria, inoltre, chi muove dubbi sul suo rapporto con Antonella Fiordelisi lo farebbe soltanto perché spinto dall’invidia, un sentimento, a suo dire, molto più comune agli uomini che alle donne. Nelle ultime ore, intanto, le coccole sempre più bollenti tra i due inquilini di Cinecittà hanno dato di che parlare al popolo dei social, scatenando non poche lamentele perché ritenute fin troppo esplicite a pochi passi dal primo bacio consumato davanti alle telecamere del Grande Fratello…

Edoardo Donnamaria contro Amaurys Perez: al GF Vip le accuse del concorrente

Da ore, dopo le ultime nomination, Edoardo Donnamaria non ha nascosto il suo disappunto per la decisione di Amaurys Perez. Il concorrente e compagno di avventura nella Casa del GF Vip lo ha nominato e la mossa lo ha colto di sorpresa. Donnamaria lo ha rivelato ad alcune delle coinquiline del reeality spiegando il suo sentimento attuale a ridosso della nuova puntata dello show in prima serata: “Non mi aspettavo che Amaurys facesse il mio nome”. Il gieffino ha poi precisato a Wilma Goich e Carolina Marconi che, se Perez non fosse stato immune, lui lo avrebbe nominato per le insinuazioni nei confronti di Antonella Fiordelisi, accusata di prenderlo in giro.

Per Edoardo Donnamaria ci sarebbero pochi dubbi: dietro le critiche sul suo rapporto con la concorrente ci sarebbe soltanto invidia. “Le persone sono invidiose delle cose belle degli altri“, ha concluso nel suo confronto in giardino con le compagne d’avventura. Ma Edoardo Donnamaria ha riserve anche verso Charlie che si sarebbe mostrato convinto che a prendersi gioco di Antonella Fiordelisi sia proprio il vippone e non viceversa. Insomma, i dubbi di alcuni inquilini della Casa più spiata d’Italia sull’intesa tra i due sembrano non fermarsi e così, spinto dal proposito di proseguire il suo percorso nella massima serenità possibile, Edoardo Donnamaria ha svelato la sua “strategia”: mostrare totale indifferenza alle critiche. Ci riuscirà?











