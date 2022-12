Edoardo Donnamaria contro Antonino/ “Oriana? Se l’è trom***a e l’ha mollata”

Edoardo Donnamaria dure critiche ad Antonino per Oriana: le sue parole

Tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese non scorre buon sangue dall’inizio del Grande Fratello Vip 2022. Dopo una breve tregua torna la tensione tra i due gieffini, il volto di Forum ha criticato il comportamento dell’hair stylist nei confronti di Oriana Marzoli.

Come riporta Biccy, Edoardo Donnamaria su Antonino dichiara: “Quello che lui ha fatto con Oriana penso che sia palese a tutti. La classica cosa che abbiamo fatto tutti decine di volte. Ha visto una bella che gli piaceva tanto fisicamente, se l’è tr****ta e poi l’ha mollata. Le ha fatto credere che anche lui provava qualcosa e non era vero nulla. Questo per riuscire nello scopo di portarla a quel punto. Lei però aveva davvero un interesse e lui come l’ha smollata? Con la scusa che lei non è abbastanza profonda e non ha reagito come voleva alle frasi sulla figlia. Io questa cosa l’ho fatta da ragazzino e credo anche molti altri uomini. Poi a 23 anni le cose sono cambiate. Quando sono stato male per amore per una cosa simile non l’ho più fatto. Se vedevo che una ragazza era coinvolta e io non ricambiavo, nemmeno ci provavo a concludere.”

Edoardo Donnamaria incomprensioni con Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria ha esposto cosa pensa di Antonino Spinalbese anche alla sua fidanzata Antonella Fiordelisi. La schermista, però, ha preso le difese dell’hair stylist mentre il volto di Forum ha continuato a ritenere riprovevole la sua condotta verso Oriana.

Come riporta Biccy, Edoardo Donnamaria ha dichiarato: “Ecco di questo discorso ho parlato anche con Antonella e lei mi ha dato torto e ha dato ragione a lui. Io le ho detto ‘Guarda che è chiaro che lui se la voleva s**à e poi l’ha mandata a fanc**o. Quello secondo me è sbagliato e non se fa’. Lei lo difendeva a spada tratta dicendo ‘no ma lui è stato bravissimo che l’ha mollata, avrebbe potuto usare la ship e non l’ha fatto’. Io continuavo a dirle ‘per me è un comportamento di m***a, uno che ti tr**ba e poi il giorno dopo ti dà un calcio nel c**o è orrendo“.

