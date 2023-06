Edoardo Donnamaria convince a Napoli Pizza Village/ Il traguardo dell’ex Gfvip

GFvip 5, Edoardo Donnamaria convince al debutto a Napoli Pizza Village

Edoardo Donnamaria registra un notevole successo al debutto nel ruolo di conduttore al via di Napoli Pizza Village, lo street food & music event nella città “Campioni d’Italia”, per il trionfo alla league italiana di Calcio serie A.

Antonella Fiordelisi: "Intimità con Edoardo? Facciamo l'amore tutti i giorni"/ E sull'ex Gianluca Benincasa…

La serata evento di apertura al Pizza Village di Napoli vede registrarsi un tripudio di consensi per l’ex concorrente al Grande Fratello vip 7 o GFvip 7 che dir si voglia, dopo il ruolo di spalla destra alla conduzione del programma TV Forum. All’esordio nel ruolo di timoniere del Pizza Village, nella data evento di Napoli del 16 giugno 2023 con ospiti Gigi D’alessio, Alfa, Rosario Miraggio, Tommaso Primo e Pepp oh, l’ex GFvip registra almeno 10mila presenze di spettatori partecipanti all’evento, che quest’anno cambia location e si sposta alla Mostra d’Oltremare, nel napoletano.

Edoardo Donnamaria e Pietro Tartaglione, scontro social/ "Ma chi ca*o sei? Fatti un bagno di umiltà!"

Web in visibilio per il fenomeno, Edoardo Donnamaria

E in diretta on air su RTL.102 5, in chiaro tv sul canale 36 del digitale terrestre e in streaming online su RTL 102.5 play Edoardo Donnamaria presta il fianco ai co-conduttori Angelo Baiguini e Gianni Simioli, mettendo a segno in queste ore i primi traguardi. L’ex GFVIP, anche nel corso della seconda serata dell’evento Napoli Pizza Village con ospiti Angelina Mango, Wax, Tullio De Piscopo (Premio Napoli d’Amare), Hall Quartier, Peppe Socks, fa incetta di interazioni social di consenso, in particolare via Twitter, dove in data 17 giugno per lui si registrano innumerevoli tweet di esultanza da parte dei fan che elogiano del beniamino le innate qualità alla conduzione. “Sabato sera e sto ascoltando Tony Colombo… io più di così non so come mostrare il mio supporto ad Edoardo Donnamaria”, scrive un fan a beneficio della seconda tra le dieci serate evento che spettano a Edoardo Donnamaria per il Napoli Pizza Village. E, c’é anche chi, tra i fan dell’ex GFVIP, spera in una futura conduzione per Edoardo al timone del Festival di Sanremo 2024.

Edoardo Donnamaria rompe il silenzio sulla crisi con Antonella/ "Non poteva arrivare in un momento peggiore"

Nel frattempo, intanto, il successo di Edoardo Donnamaria si estende anche ad altri progetti. Reduce dal rilascio da cantante dallo pseudonimo Drojette del singolo Il cielo stanotte, brano ispirato all’amore che lui ha trovato al GFvip 5, Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria registra anche un ingaggio nella casa discografica Warner. Questo, dopo il rientro post-Gfvip al timone di Radio Zeta, come conduttore di “Generazione Zeta”, dalle 17:00 alle 19:00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA