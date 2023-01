Edoardo Donnamaria crolla per Antonella tra le braccia dell’ex Micol/ Crisi di pianto, lei: “Io lascerei…”

Edoardo Donnamaria, crisi di pianto per Antonella Fiordelisi al GF Vip: Micol Incorvaia lo consola

Ennesima crisi per Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 7. In questi mesi i due in molte occasioni si sono ritrovati a litigare furiosamente, gettandosi addosso pesanti parole. È quando accaduto anche nelle ultime sere, quando dopo una nuova lite Edoardo e Antonella si sono separati per sfogarsi in solitudine. Se Antonella, in lacrime, è stata raggiunta da Antonino Spinalbese, Edoardo si è rifugiato in cortiletto.

Nascosto da una coperta, Edoardo Donnamaria ha avuto un pesante crollo, durante il quale ha ammesso di non farcela più. È stato dunque raggiunto da Micol Incorvaia e Nicole Murgia che gli sono state accanto per tutta la durata del suo sfogo. Micol, in particolare, ha cercato di consolarlo con parole tenere e carezze che lui ha chiaramente apprezzato.

Micol Incorvaia consola l’ex Edoardo Donnamaria: “Mi si è stretto il cuore…”

“Mi si è stretto veramente il cuore nel vederlo così. Io lascerei andare a questo punto“, ha ammesso Micol Incorvaia in confessionale dopo lo sfogo di Edoardo Donnamaria, riferendosi alla storia di lui con la Fiordelisi. A lui, in cortiletto, ha poi consigliato di abbandonare un po’ del suo dolore: “Pensa che un giorno ricorderai con gioia anche solamente il fatto di poter sapere di aver provato una cosa così bella per quanto male può averti fatto”. Coccolato dall’abbraccio della Incorvaia e di Nicole Murgia, Edoardo si è lasciato andare ancora alle lacrime per la rottura con Antonella Fiordelisi, anche se c’è chi è certo che rottura definitiva non sia.

