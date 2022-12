Edoardo Donnamaria dà della capra ad Antonella lei sbotta/ “Hai rotto il caz*o”

Edoardo Donnamaria, ennesima lite con Antonella Fiordelisi: cosa è successo

Le liti tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non accennano a cessare, i due gieffini hanno avuto un nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Tutto è iniziato a causa del fatto che il volto di Forum ha dato della capra alla schermista ironicamente, perchè non conosceva una canzone.

Edoardo Donnamaria, come riporta Biccy, ha precisato: “Ma è ovvio che ero ironico. Siamo tutti delle capre, perché tutti ignoriamo cose che dovremmo sapere. però poi c’è chi è un caprone e chi è una capretta”. Nonostante la spiegazione del gieffino, Antonella si infuria: “Non è carino che tu dica a qualcuno che è una capra. L’hai detto pure a me perché non sapevo una cosa che tu sapevi. Allora anche io so cose che tu non sai e possiamo parlare di mille cose diverse. Io ho fatto il liceo classico e tu lo scientifico. Non sono termini da usare non è bello. Cresci anche tu che hai 30 anni. Cresci, io sto maturando a 24 anni tu devi crescere”. A questo punto scoppia anche il volto di Forum: “Vedi che con te non si può parlare di nulla?! Non posso dire un ca**o. Ho detto che non dovevamo offenderci e tu che fai? Ti offendi alla prima cosa che dico. Fai due cog***i mamma mia che pa**e. Non ti si può die nulla basta”.

Edoardo Donnamaria è visibilmente stanco delle continue discussioni con Antonella e della sua permalosità per ogni situazione.

Come riporta Biccy, il gieffino si sfoga con gli altri inquilini sulla condotta della schermista: “Devi parlare meno con gli altri! Ragazzi se le dico questo c’è un motivo. Pensa troppo poco e parla troppo dopo le nostre litigate. E parlando quando è arrabbiata tende a dire cose sbagliate. Io invece parlo anche troppo poco. Se ogni volta che litiga racconta tutto a tutti. Poi ascolta i consigli negativi e si fa pensieri sbagliati. Dopo aver discusso dovrebbe prendersi 5 minuti a rifletter e invece va da tutti a sfogarsi. Ma lo anche con il primo che passa. Non dico solo adesso, lo fa sempre ogni giorno”.

