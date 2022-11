Edoardo Donnamaria deriso dagli autori del GF Vip sulla linea della vita/ Audio aperto e gaffe: lui furioso!

Edoardo Donnamaria e la linea della vita al Grande Fratello Vip 2022

Edoardo Donnamaria è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 che, più di tutti sta facendo fatica a raccontarsi. Il volto di Forum parla di sè solo con Antonella Fiordelisi e prova a farlo sotto le coperte, lontano dalle telecamere e dai microfoni. Nelle scorse ore, però, il Grande Fratello ha provato a far aprire Edoardo che ha così affrontato la linea della vita. Chiuso in confessionale per ore, gli autori gli hanno chiesto di raccontare tutta la sua vita. Per Edoardo è stato un compito lungo, ma soprattutto difficile da affrontare come ha poi raccontato alla stessa Antonella.

Donnamaria, poi, si anche chiesto il motivo per cui ha dovuto fare la linea della vita e la fidanzata, dopo averlo rassicurato, gli ha chiesto che, probabilmente, la useranno per parlare della sua storia in puntata. Sul web, i fan di Donnamaria hanno immediatamente pensato ad una sorpresa per lui e tutto stava andando per il meglio, almeno fino al primo pomeriggio di oggi quando gli autori, dimenticando l’audio aperto, hanno fatto infuriare il volto di Forum.

La clamorosa gaffe degli autori del Grande Fratello Vip 2022

Mentre Edoardo Donnamaria dormiva nella propria stanza insieme ad Antonella Fiordelisi, nella camera dove, in quel momento, si trovavano anche Micol Incorvaia, Daniele Dal Moro e Giaele De Donà, si sono diffuse due voci che i vipponi hanno riconosciuto come quelle degli autori. Un uomo e una donna, con l’audio aperto in casa, parlavano tra di loro della linea della vita di Edoardo Donnamaria ridendo della storia.

Edoardo, dopo aver sentito le voci degli autori, si è alzato all’improvviso. “Che mer*e”, ha sbottato alzandosi subito dal letto e andando in confessionale. La regia ha poi evitato di riprendere Edoardo dopo il confessionale, ma in un momento in cui il suo microfono era aperto, il web ha immediatamente colto una parte della conversazione avuta con Antonella. “Mi sono arrabbiato”, le uniche parole dette da Donnamaria alla Fiordelisi dopo il confessionale e prima che la regia chiudesse il suo microfono.

mi sento male per edoardo.

un ragazzo che fa fatica a raccontarsi che viene deriso così dagli autori che si dimenticano il microfono acceso. aldilà delle simpatie questo trattamento fa SCHIFO, e un programma del genere ha il coraggio di parlare di bullismo?🥶#donnalisi #GFvip pic.twitter.com/j23KXqBkIh — ☽ (@CRUDELlA__) November 28, 2022













