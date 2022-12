Edoardo Donnamaria, dura lite con Antonino/ Spinalbese sbotta: “Tuo amico perchè…”

Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese: scontro per Antonella Fiordelisi

Tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese sembrava che le incomprensioni fossero superate. I due, nelle ultime settimane, si erano riavvicinati trascorrendo anche diverso tempo insieme tra chiacchiere di vario tipo. Tuttavia, la loro pare sia stata una pace apparente, almeno da parte di Antonino Spinalbese che ha sbottato di fronte ad una battuta di Edoardo. Dopo aver litigato con Antonella Fiordelisi ed averle detto chiaramente di non gradire il tempo che lei trascorre con Antonino, Donnamaria ha raggiunto gli altri concorrenti che, in quel momento, si trovavano in veranda. Con un tono ironico e scherzoso, Donnamaria, rivolgendosi ad Antonino, ha detto: “Sei un porco”. Di fronte all’espressione stizzita dell’ex di Belen, Donnamaria gli ha fatto notare che la stessa battuta viene fatta continuamente da Edoardo Tavassi.

Edoardo e Antonella Fiordelisi, sesso al GF Vip?/ Micol e Giaele hanno visto tutto

Spinalbese, però, non ha affatto gradito e ha sbottato. “Non ti ho mai dato tutta questa confidenza. Sei un insicuro”, le parole di Antonino. “Io devo sentirmi dire che sono un insicuro da uno che non fa che guardarsi allo specchio e mettersi le creme? Mi hai dato dell’insicuro non in senso positivo, ma per abbassare la mia autostima”, ha replicato Donnamaria.

Edoardo Donnamaria, "Oriana è uscita due mesi fa da una relazione"/ Il retroscena...

Antonino Spinalbese sbotta contro Edoardo Donnamaria

“Va bene, mi dispiace. Da oggi non ti farò più queste battute. Pensavo di avere una certa confidenza per farle, ma non è così”, ha ribadito Edoardo Donnamaria. Antonino, di fronte alle parole di Edoardo, perde la pazienza e ribadisce di non essere mai stato suo amico e di essersi riavvicinato solo per Antonella Fiordelisi.

“Non te l’ho mai nascosta questa cosa. Non te la prendere con me per le tue insicurezze perché io con la tua fidanzata sono educato o disponibile. Non ho mai parlato male di te… non ho mai detto che sei invidioso di me ma sei insicuro. Tu hai dei problemi con me perché non ti dò la confidenza per scherzare e tu fai finta di non capire”, ha sbottato Antonino.

Vincenzo, chi è papà di Edoardo Donnamaria/ Non solo avvocato: "È un noto cantante!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA