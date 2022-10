Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: baci sotto le coperte/ Poi l’avvertimento…

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: pace fatta

Dopo la scelta di chiudere la storia con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi torna sui suoi passo. Non vedendo Edoardo a cena con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2022, Antonella l’ha raggiunto in piscina dove Edoardo ha ribadito di aver sofferto per il video in cui provocava Antonino Spinalbese aggiungendo di non essere disposto ad accettare determinati comportamenti. “Se vuoi stare con me questi atteggiamenti non li devi avere“, ha detto Edoardo che ha poi ribadito di voler stare con lei e di averlo già dimostrato.

Edoardo Donnamaria: "Antonella? Con Antonino ha esagerato"/ "Mette il gioco del GF Vip davanti a noi due"

“Mi interessi e anche tanto”, è stata la risposta di Antonella che, però, gli ha chiesto del tempo volendo essere sicura di ciò che vuole “per non soffrire e far soffrire te”, ha aggiunto l’ex schermitrice. “Prenditi tutto il tempo che vuoi, ma se torni e rivedo che hai gli stessi atteggiamenti, ti giuro sui miei genitori che chiudo per sempre”, le parole di Edoardo.

Antonella Fiordelisi chiude con Edoardo Donnamaria/ "Mi hai rovinato la vita..."

Edoardo Donnamaria: la richiesta ad Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi, prima di andare a letto, ha fatto un ulteriore passo nei confronti di Edoardo Donnamaria. Dopo averlo raggiunto nella zona del bagno, l’ha seguito in camera da letto. I due, così, si sono ritrovati da soli sotto le coperte dove si sono lasciati andare a baci e carezze. Antonella, però, non è rimasta a dormire con lui tornando nella sua stanca. Questa mattina, tuttavia, l’ha svegliato portandogli il caffè a letto.

I due sono rimasti per un po’ abbracciati a letto e prima di raggiungere la cucina per la colazione, Edoardo ha fatto una richiesta ad Antonella: “Facciamo tutto piano“, la richiesta di Edoardo che ha ribadito di non voler correre per non rovinare nuovamente il rapporto. Cliccate qui per vedere il video.

Antonella Fiordelisi tradisce Edoardo con Antonino?/ Lui si infuria: "Vedremo fuori come andrà!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA