Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, nuova coppia al GF VIP?/ Flirt in corso, effusioni e carezze…

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi il loro flirt torna al centro del gossip

Edoardo Donnamaria è sempre più intimo con Antonella Fiordelisi. Nella giornata di ieri, i due erano fuori in giardino sotto le coperte e Edoardo ha iniziato a massaggiare Antonella. Poi l’ha avvicinata a sé iniziando a darle dei baci sulla testa. Antonella esclama: “Sei dolce”. Antonella Fiordelisi fa poi una particolare richiesta. La concorrente del Grande Fratello Vip chiede di farle i grattini sul collo. Edoardo esaudisce subito la sua richiesta. Antonella ride mentre Edoardo le scosta delle ciocche dei capelli dal viso. Ad un certo punto, Edoardo si avvicina ad Antonella e la abbraccia. Alberto De Pisis interviene rovinando l’atmosfera tra i due e intona la canzone del cartone “Il re Leone” esclamando poi: “Che dolci”.

Anche gli altri inquilini si sono accorti che c’è del tenero tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Sono in molti ad aspettare che scatti un bacio anche se per il momento c’è stato solo un tentativo. L’interesse si taglia col coltello ed è arrivata anche una confessione da parte della Fiordelisi, che ne ha parlato con Sara Manfuso cominciando a togliersi qualsiasi scudo protettivo: “Lo devo conoscere meglio, però intanto mi diverto. Non so se è amicizia”. Sono in molti a sperare che la loro amicizia possa evolvere in qualcosa di più anche se gli ultimi gesti fanno capire che tra loro l’attrazione è alta.

Edoardo Donnamaria si è confidato con Charlie Gnocchi e gli ha parlato della sua esperienza con le ragazze. Entrambi erano seduti in giardino nella casa del Grande Fratello Vip e Edoardo ha ammesso di non avere mai avuto difficoltà nel conquistare una ragazza che gli piaceva. Edoardo Donnamaria ha poi spiegato a Charlie Gnocchi che in una ragazza cerca determinati valori e confessa quello che non gli piace: “Non mi piace l’instabilità, la voglia smodata di attenzioni, la polemica facile. Non cerco una relazione tossica”. Poi ammette di aver provato belle emozioni con le ragazze con cui era fidanzato: “Di emozioni belle ne ho provate parecchie”.

Edoardo Donnamaria si sta distinguendo in questa edizione per essere un ragazzo molto saggio. Il pubblico lo ama per questo aspetto tanto che sbilanciandosi sul suo percorso, Edoardo ha ammesso: “Io sto cercando una mia coerenza. Non voglio far star male la gente perché così risulto più forte”. Edoardo non vuole giudicare nessuno, ma intende solo divertirsi con allegria e leggerezza. “Io non posso prendere una posizione con due persone che conosco a malapena”, racconta a Charlie.











© RIPRODUZIONE RISERVATA