Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: prima coppia al GF Vip 2022?/ Lei ammette…

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: solo un’amicizia al Grande Fratello Vip 2022?

Entrambi single, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, nella casa del Grande Fratello Vip 2022, trascorrono molto tempo insieme. Edoardo, dopo aver mostrato interesse nei confronti di Giaele De Donà salvo, poi, fare un passo indietro dopo aver scoperto del matrimonio dell’influencer, trascorre le sue giornate spesso in compagnia di Antonella. Il feeling che sta nascendo tra i due non è passato inosservato agli occhi attendi dei fan del reality, pronti a scommettere sulla nascita della prima coppia. Ad alimentare le speranze che possa nascere l’amore è stata la stessa Antonella che ha ammesso di essere gelosa di Edoardo.

“Sono un po’ gelosa dei miei amici maschi. Se mi piace Edoardo? Em, dai diciamo che devo capirlo bene. Perché non è che mi fido tanto degli uomini. Lui è giocherellone e tanto carino e simpatico. A me piacciono i bambinoni. I ragazzi con questo carattere mi intrigano. Ho dei gusti un po’ particolari”, ha ammesso parlando con Carolina come ha riporta Biccy e non negando un pizzico di fastidio di fronte all’interesse che Edoardo ha mostrato nei confronti di Giaele.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: la prima lite al Grande Fratello Vip 2022

L’amore non è bello se non è litigarello. Recita così un famoso proverbio che, in futuro, potrebbe essere associato ad Edoardo e Antonella. Dopo la confessione della Fiordelisi che ha ammesso di provare un interesse nei confronti di Donnamaria, i due sono stati protagonisti della prima discussione. L’ex schermitrice, infatti, ha accusato Edoardo di restare troppo sulle sue e di non prendere mai una posizione. Parole che sono state confermate da Edoardo il quale ha spiegato che preferisce concentrarsi su se stesso che discutere per qualsiasi cosa.

Dopo il piccolo battibecco, tra i due è tornato il sereno. Tra i tanti ragazzi, Edoardo è sicuramente quello più vicino ad Antonella a cui ha dato una serie di consigli per permetterle di vivere con più serenità la permanenza nella casa. Quella che, ad oggi, è solo un’amicizia, diventerà qualcosa di più profondo?











