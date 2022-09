Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sempre più vicini/ Lui la abbraccia e…

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, che intesa! I fan sperano…

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono sempre più vicini. Dopo Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini sembra formarsi un’altra coppia nella casa del Grande Fratello Vip. Edoardo Donnamaria sta mostrando tutta la sua dolcezza e si sta avvicinando molto a Antonella che non sembra disdegnare affatto le sue attenzioni. Dopo la puntata della scorsa sera, Antonella è in preda alla disperazione durante un momento di debolezza, ci pensa Edoardo a consolarla. Per questo motivo, in Rete, molti pensano che sia già nata un’intesa.

Edoardo è molto riflessivo, le consiglia di essere meno scontrosa e di non avere troppi pregiudizi nei confronti di Pamela. “Tu sei buona, non reagire sempre in quel modo”, dice Donnamaria. Che accarezza la Fiordelisi. “Sono tutte vipere”, risponde Antonella. “Darò forse una possibilità solo a Pamela”. Edoardo Donnamaria si sta dimostrando un ottimo concorrente. Il concorrente preferisce concentrarsi su se stesso piuttosto che mettersi in mezzo alle liti. Anche con Marco Bellavia che l’ha tirato in mezzo dopo le nomination ha cercato di mantenersi distaccato. Edoardo Donnamaria però di sente a disagio e confidandosi con Attilio Romita dice: “Vado a letto e mi sento osservato”.

Edoardo Donnamaria afferma di non voler cedere alle strategie di gioco. Parlando con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip, Edoardo ammette: “Io sto cercando una mia coerenza. Non voglio far star male la gente perché così risulto più forte”. “Il nostro obiettivo nella vita è cercare di essere persone migliori” aggiunge Edoardo, convinto che, essendo ripresi ventiquattro ore su ventiquattro, dovrebbero mantenere una certa compostezza per poter essere un esempio. Il suo benessere deriva dall’aiutare le persone giù di morale e non prova piacere a sfogare la rabbia attraverso un litigio. Il VIP biasima i compagni che hanno ceduto all’ira dando sfoggio a comportamenti non proprio encomiabili.

Edoardo Donnamaria finora ha evitato discussioni con gli altri inquilini anche se non sempre è facile. Proprio durante la puntata di lunedì, Bellavia ha accusato Edoardo e Daniele Dal Moro di essersi messi d’accordo per votarlo. I due hanno cercato di difendersi ma sono volate parole grosse. Edoardo riuscirà a preservare la sua coerenza e la sua integrità senza farsi trascinare dagli altri nelle discussioni?











