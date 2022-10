Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi stanno insieme?/ Dubbi al GF Vip: “Lo prende solo in giro”

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono una coppia oppure no?

Nella Casa del Grande Fratello Vip starebbe nascendo la prima coppia di questa edizione. Il condizionale è però d’obbligo, almeno per ora, perché non è chiaro quali siano i sentimenti che Antonella Fiordelisi prova per Edoardo Donnamaria. Lei lo stuzzica, poi però si avvicina ad Antonino Spinalbese e sembra quasi volerlo sedurre fino a quando torna poi da Edoardo e lo bacia. È quanto accaduto proprio negli ultimissimi giorni nella Casa del GF Vip, atteggiamenti quelli di Antonella che hanno sollevato nuovi dubbi nei suoi confronti.

Già all’inizio di questo flirt Antonella Fiordelisi è stata accusata da alcuni coinquilini di star giocando con Edoardo e di non prendere, dunque, i suoi sentimenti sul serio. I giochi di seduzione fatti con Antonino nelle ultime ore hanno alimentato questi sospetti.

Antonella Fiordelisi sta prendendo in giro Edoardo Donnamaria? Ancora dubbi al GF Vip

La domanda che molti si pongono dunque è: Antonella è davvero presa da Edoardo o sta soltanto giocando con lui? Va detto che l’ultima tappa di questa discussa vicenda è un bacio appassionato che sembrerebbe sancire un avvicinamento definitivo tra Antonella ed Edoardo; ma è davvero così? Possiamo ora dire che i due sono una vera e propria coppia? In realtà i dubbi continuano, anche da parte della stessa Antonella che pur essendosi sbilanciata col bacio appare ancora titubante sui suoi reali sentimenti per Edoardo. Dal canto suo Donnamaria pare essere realmente preso da lei, addirittura innamorato. Una vicenda intricata, insomma, che verrà discussa anche nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip.

