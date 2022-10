Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, video hot al GF Vip/ Dal web: ‘Che schifo’

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno avuto un rapporto intimo al GF Vip 7? Il volto di Forum e l’influencer, ex schermitrice, nel video di due giorni fa appaiono troppo vicini sotto le coperte. E sui social gira il video di quei momenti hot. Ma cosa è davvero successo durante la diretta del Grande Fratello? Edoardo e Antonella appaiono in giardino, sotto un plaid verde. I due si scambiano sguardi intensi ed effusioni. Poi uno strano movimento sotto le coperte, i due sospirano e ridono, infine lui ha un gesto hot: si lecca il dito. E Antonella Fiordelisi ride ancora.

Che tra i due ci fosse una particolare simpatia lo si era capito fin dalle prime battute del Grande Fratello Vip, anche se inizialmente si trattava di semplici supposizioni. Ma adesso tutto sembra schiarirsi: tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembrerebbe essere scoccata la scintilla. Recentemente, informa Il Fatto Quotidiano, lei gli aveva chiesto: “Per te quanto è importante un bacio?”. E lui si è avvicinato, abbracciandola, e si sono baciati.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, video hot sotto il plaid: le reazioni sul web

Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e il video hot al GF Vip 7 che gira online, sono diventati argomento di conversazione e di critica in questi ultimi giorni. Tanto è vero che molti utenti di Twitter, che seguono il reality show frequentemente, si sono scagliati contro i due rei di “aver dato spettacolo” in una trasmissione che avrebbe lasciato “correre troppo”. “Non so come commentare! – scrive una utente su Twitter – Sono stati squalificati personaggi per delle cose minime!“, “Tutto ciò non avrebbe scandalizzato se non fosse per il fatto che stanno al GF – scrive un altro utente – Tutto qua. E poi ci domandiamo perché le 13enni hanno voglia di sperimentare tutto. Certo, con certi esempi in una trasmissione H24!“.

Altri commenti su quanto è avvenuto sotto il plaid tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono ancora più espliciti. “Lo schifo“, commenta un profilo femminile, mentre un altro utente digita: “Che fogna che è diventata la nostra tv“, seguito da “Che squallore che è diventato questo FG, questo non lo censurano, no, per carità…“.

